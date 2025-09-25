Прожившая 40 лет в квартире акимата астанчанка выиграла суд и добилась жилья

Астанчанка 40 лет проживала в государственном жилье, но строение признали аварийным. Женщине удалось через суд добиться того, чтобы ей выделили другое жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как рассказали в пресс-службе, в суд Астаны поступил административный иск казахстанки к акимату столицы, который оспаривал решение комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда.

Сообщается, что истец проживает в квартире жилого дома с 1982 года, но вышло постановление акимата о принудительном отчуждении указанного строения, которое является аварийным. По сведениям "Правительства для граждан", право собственности на квартиру не зарегистрировано.

"Решением Комиссии Ш. отказано в предоставлении нового жилья ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру. Между тем судом установлено, что Ш. проживает в спорной квартире с 1982 года, то есть более 40 лет значится зарегистрированной по указанному месту жительства.

В соответствии с разъяснениями кабинета министров по вопросам приватизации государственной собственности от 1992 года, данное домостроение относится к государственной собственности в силу отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру.

Истец открыто пользуется данным имуществом, претензии от собственника имущества в лице акимата касательно ее проживания в спорной квартире, требование о выселении на протяжении всего времени не получала. Следовательно, согласно статье 13 АППК, доверие Ш. к данным действиям акимата охраняется законами РК", - сказано в сообщении.

В суде пояснили, что в данном случае основания, когда участник административной процедуры утрачивает право ссылаться на принцип охраны права на доверие, не наступили. Поэтому суд обязал акимат и комиссию предоставить арендное жилье казахстанке.

Решение уже вступило в законную силу.

Несколько дней назад в Акмолинской области признали незаконным приостановление жилищных выплат военнослужащему, несмотря на приобретение жилья в другом городе. В Астане пенсионер решил приватизировать выданную ему служебную квартиру, но получил отказ в связи с отсутствием решения жилищной комиссии МВД, которое ранее предоставило ему жилье. 77-летний житель столицы почти 35 лет прослужил на воинской службе. После долгих разбирательств суд удовлетворил иск мужчины. В Жамбылской области апелляция восстановила право уволенного в запас военнослужащего на жилищные выплаты, поскольку его признали нуждающимся в жилье. Апелляционная инстанция подчеркнула, что утрата статуса военнослужащего не прекращает право на получение жилищных выплат.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.