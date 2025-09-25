Прожившая 40 лет в квартире акимата астанчанка выиграла суд и добилась жилья

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Прожившая 40 лет в квартире акимата астанчанка выиграла суд и добилась жилья

    Опубликовано:

    Ключи от квартиры
    Дверь в квартиру. Иллюстративное фото: Aslan Alphan / Getty Images

    Астанчанка 40 лет проживала в государственном жилье, но строение признали аварийным. Женщине удалось через суд добиться того, чтобы ей выделили другое жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

    Как рассказали в пресс-службе, в суд Астаны поступил административный иск казахстанки к акимату столицы, который оспаривал решение комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда.

    Сообщается, что истец проживает в квартире жилого дома с 1982 года, но вышло постановление акимата о принудительном отчуждении указанного строения, которое является аварийным. По сведениям "Правительства для граждан", право собственности на квартиру не зарегистрировано.

    "Решением Комиссии Ш. отказано в предоставлении нового жилья ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру. Между тем судом установлено, что Ш. проживает в спорной квартире с 1982 года, то есть более 40 лет значится зарегистрированной по указанному месту жительства.

    В соответствии с разъяснениями кабинета министров по вопросам приватизации государственной собственности от 1992 года, данное домостроение относится к государственной собственности в силу отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру.

    Истец открыто пользуется данным имуществом, претензии от собственника имущества в лице акимата касательно ее проживания в спорной квартире, требование о выселении на протяжении всего времени не получала. Следовательно, согласно статье 13 АППК, доверие Ш. к данным действиям акимата охраняется законами РК", - сказано в сообщении.

    В суде пояснили, что в данном случае основания, когда участник административной процедуры утрачивает право ссылаться на принцип охраны права на доверие, не наступили. Поэтому суд обязал акимат и комиссию предоставить арендное жилье казахстанке.

    Решение уже вступило в законную силу.

    Несколько дней назад в Акмолинской области признали незаконным приостановление жилищных выплат военнослужащему, несмотря на приобретение жилья в другом городе.

    В Астане пенсионер решил приватизировать выданную ему служебную квартиру, но получил отказ в связи с отсутствием решения жилищной комиссии МВД, которое ранее предоставило ему жилье. 77-летний житель столицы почти 35 лет прослужил на воинской службе. После долгих разбирательств суд удовлетворил иск мужчины.

    В Жамбылской области апелляция восстановила право уволенного в запас военнослужащего на жилищные выплаты, поскольку его признали нуждающимся в жилье. Апелляционная инстанция подчеркнула, что утрата статуса военнослужащего не прекращает право на получение жилищных выплат.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.