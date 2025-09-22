Военнослужащий из-за выплат обратился в Минобороны, а потом в суд

В Акмолинской области признали незаконным приостановление жилищных выплат военнослужащему, несмотря на приобретение жилья в другом городе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску к РГУ "Войсковая часть" о признании незаконным приостановление жилищных выплат рассмотрел специализированный межрайонный административный суд.

В 2021 году жилищной комиссией гарнизона мужчина был признан нуждающимся в жилище. Ему назначили жилищные выплаты, которые выплачивались до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года выплата была приостановлена.

Казахстанец обратился с заявлением в управление и войсковую часть об объяснении причин приостановления выплат и оплате задолженности. Ему предоставили ответ о необходимости дополнительных документов для возобновления выплат.

"Документы представлены, но требования не удовлетворены. Он обратился с жалобой в Министерство обороны и получил ответ, что по причине приобретения им в сентябре 2023 года иного жилья в другом населенном пункте выплат не будет", - рассказали в суде.

Суд признал незаконным приостановление жилищных выплат, так как по месту прохождения службы мужчина жилища не имеет, административный акт о приостановлении выплат не выносился, а непредставление документов не является основанием для приостановления выплат.

Решением суда иск о признании незаконным приостановление жилищных выплат удовлетворили. Действия РГУ "Войсковая часть" по приостановлению жилищных выплат признали незаконными.

Суд взыскал в пользу военнослужащего судебные расходы по оплате услуг представителя и нотариуса. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

