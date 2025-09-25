КНБ обязали платить сотруднику, который взял квартиру в ипотеку
Военный суд признал незаконным решение жилищной комиссии КНБ о прекращении выплат сотруднику, купившему квартиру в ипотеку. Выплаты обязали возобновить, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску к жилищной комиссии КНБ РК рассмотрел военный суд Акмолинского гарнизона.
Истец просил признать незаконным и отменить протокольное решение жилищной комиссии от 9 июня 2025 года, а также обязать возобновить жилищные выплаты.
Согласно материалам дела, казахстанец после увольнения с военной службы получил единовременные жилищные выплаты за период, когда он не был обеспечен жильем.
Впоследствии его вновь призвали на службу в Департамент военной полиции КНБ РК. Решением жилищной комиссии его признали нуждающимся в жилье. Мужчине назначили жилищные выплаты.
В 2024 году в связи с приобретением квартиры по договору ипотечного займа жилищная комиссия приняла решение о прекращении выплат.
Суд учел, что квартира, приобретенная в ипотеку, не перешла полностью в собственность истца, а другого жилья на территории Казахстана у него нет, и в Астане он не обеспечен жильем.
Суд решил признать незаконным и отменить протокольное решение жилищной комиссии КНБ РК от 9 июня 2025 года в части прекращения жилищных выплат истцу.
Также суд обязал КНБ возобновить жилищные выплаты с момента их прекращения, установив месячный срок на исполнение с момента получения вступившего в законную силу решения суда.
Кроме того, с ответчика взыскали в пользу истца государственную пошлину и представительские расходы. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее в Акмолинской области признали незаконным приостановление жилищных выплат военнослужащему, несмотря на приобретение жилья в другом городе. Суд учел, что по месту прохождения службы мужчина жилища не имеет.
В Жамбылской области апелляция восстановила право уволенного в запас военнослужащего на жилищные выплаты, поскольку его признали нуждающимся в жилье. Апелляционная инстанция подчеркнула, что утрата статуса военнослужащего не прекращает право на получение жилищных выплат.
