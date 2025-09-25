Работа на один день за 896 тыс. тенге: казахстанцев уволили сразу после трудоустройства

Суд взыскал расходы за обучение граждан, которые фактически не были устроены на работу - их уволили в первый день, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску Центра трудовой мобильности о возмещении расходов за обучение рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде.

Между истцом и ответчиком был заключен ряд социальных контрактов. Четыре человека успешно завершили обучение и получили сертификаты.

"В ходе проверки установлено, что ответчик принял на работу вышеуказанных граждан, однако уволил их в тот же день. В результате они не были трудоустроены на постоянную работу", - рассказали в суде.

Центр трудовой мобильности просил взыскать с ответчика расходы на профессиональное обучение, произведенные за счет государства, на общую сумму 896 тысяч тенге. Ответчик с иском не согласился. Прокурор дал заключение об удовлетворении иска.

Суд установил, что ответчик действительно не выполнил свои обязательства по социальному контракту.

"Подтвердился факт приема на работу и увольнения граждан в один день, что говорит о формальности трудоустройства", - отметили в суде.

В результате суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с общественного объединения в пользу государства 896 тысяч тенге и госпошлину. Решение суда уже вступило в законную силу.

