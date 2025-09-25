jitsu gif
    Работа на один день за 896 тыс. тенге: казахстанцев уволили сразу после трудоустройства

    Опубликовано:

    Пустой офис
    Офис. Иллюстративное фото: monkeybusinessimages / Getty Images

    Суд взыскал расходы за обучение граждан, которые фактически не были устроены на работу - их уволили в первый день, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску Центра трудовой мобильности о возмещении расходов за обучение рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде.

    Между истцом и ответчиком был заключен ряд социальных контрактов. Четыре человека успешно завершили обучение и получили сертификаты.

    "В ходе проверки установлено, что ответчик принял на работу вышеуказанных граждан, однако уволил их в тот же день. В результате они не были трудоустроены на постоянную работу", - рассказали в суде.

    Центр трудовой мобильности просил взыскать с ответчика расходы на профессиональное обучение, произведенные за счет государства, на общую сумму 896 тысяч тенге. Ответчик с иском не согласился. Прокурор дал заключение об удовлетворении иска.

    Суд установил, что ответчик действительно не выполнил свои обязательства по социальному контракту.

    "Подтвердился факт приема на работу и увольнения граждан в один день, что говорит о формальности трудоустройства", - отметили в суде.

    В результате суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с общественного объединения в пользу государства 896 тысяч тенге и госпошлину. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области взыскали с работодателя заработную плату в размере 92,3 млн тенге. С июля 2021 года по июнь 2023 года он не выполнял свои обязательства по выплате зарплаты руководителю службы капитального строительства. Наличие задолженности подтверждалось справкой компании и письмом за подписью гендиректора.

    В Верховном суде рассмотрели дело казахстанки, которая работала бухгалтером предприятия, но после получения строгого выговора была уволена. Женщина обратилась в суд, где приказы признали незаконными. Ее восстановили в должности, а с предприятия взыскали компенсацию.

