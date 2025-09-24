Укладку бордюров в роще Баума объяснили в акимате Алматы

Бордюры появились на дубовой аллее в роще Баума в Алматы. Такая информация появилась в Сети, а в акимате города объяснили их появление, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого на дубовой аллее появились бордюры. В акимате города рассказали, что проект по капитальному ремонту и восстановлению территории рощи Баума реализуется с привлечением частных инвестиций и направлен на сохранение природного облика рощи, а также создание условий для культурного, активного, экологичного и самое важное безопасного отдыха населения.

"Территория будет условно разделена на три функциональные зоны:

активную зону — с элементами инфраструктуры для жителей, расположенными в местах без деревьев и растительности;

рекреационную зону — для спокойного отдыха с минимальным вмешательством в ландшафт;

экологическую зону — с приоритетом сохранения и восстановления природной флоры и фауны.

Малые архитектурные формы, прогулочные дорожки и зоны досуга размещаются исключительно на свободных от деревьев участках, чтобы исключить вырубку зелёных насаждений. При этом проектом не предусматривается массовая вырубка деревьев, а напротив — запланированы работы по оздоровлению, уходу и досадке деревьев и кустарников", - объяснили в акимате.

В администрации города добавили, что на всех этапах реализации проекта соблюдаются природоохранные нормы и требования законодательства. Работы находятся под контролем уполномоченных органов, включая представителей экологической службы.

"Роща Баума сохраняет свой статус природной территории, и любые мероприятия осуществляются в строгом соответствии с утвержденным проектом и с учетом интересов горожан, экосистемы и исторического значения данного места.

На территории рощи устанавливаются поребрики для обустройства экологичных пешеходных троп. Работы ведутся преимущественно вручную, с минимальным использованием техники, чтобы избежать повреждения корней деревьев", - добавили в акимате.

Напомним, ранее в Сети появилось видео демонтажа облицовочных плит в подземном переходе в Алматы - пользователи задались вопросом, нужно ли было разбивать камень. Пост прокомментировали в акимате.

Ранее другие ремонтные работы в Алматы вызвали резонанс в Сети. Общественник Санжар Бокаев опубликовал видео, в котором заявил, что в сквере по улице Уалиханова сняли брусчатку, а на новую потратят полмиллиарда тенге. В акимате ответили на претензии.

