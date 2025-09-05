jitsu gif
    "Нужно ли было разбивать камень?": снятие облицовки в переходе в Алматы обсуждают в Сети

    Опубликовано:

    Работы в переходе
    Работы в переходе. Кадр из видео: instagram.com/sanzhar_bokayev

    В Сети появилось видео демонтажа облицовочных плит в подземном переходе в Алматы - Санжар Бокаев задался вопросом, нужно ли было разбивать камень. Пост прокомментировали в акимате, передает NUR.KZ.

    Общественный деятель Санжар Бокаев опубликовал в Instagram видео ведущихся работ в подземном переходе на пересечении улиц Аль-Фараби и Жарокова. В кадре - демонтаж облицовки.

    "Как вы думаете, нужно ли было разбивать этот натуральный камень? Требую отставки акима этого района", - написал Бокаев.

    "Да там было все нормально. Часто там ходил", "Что происходит?" - пишут пользователи в комментариях и оставляют сердитые и грустные эмодзи.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Алматы.

    Нам сообщили, что в 2024 году подрядной организацией ТОО "Улмад" была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт надземных и подземных пешеходных переходов Бостандыкского района, так как по результатам обследования было установлено, что многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

    "В адрес аппарата акима поступали неоднократное обращения от жителей по поводу текущего состояния этих объектов. Последний капитальный ремонт пешеходных переходов проводился в 2018 году", - отметили в акимате.

    Переход на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова включен в перечень объектов, подлежащих ремонту.

    Проектом предусмотрены следующие виды работ:

    • внутренняя гидроизоляция конструкций для предотвращения протечек;
    • установка дополнительных водоотводных систем;
    • восстановление лестничных маршей и ограждений;
    • обновление систем освещения и видеонаблюдения;
    • ремонт внутренних и наружных стен;
    • установка подъемных платформ для маломобильных групп населения;
    • замена кровли.

    "По вопросу демонтажа гранитных плит сообщаем, что указанные гранитные плиты установлены с помощью специального клея и при проведении демонтажных работ, к сожалению, повреждений не избежать", - сообщили в акимате.

    Работы в переходе планируется завершить в декабре. Как сообщается, в 2025 году планируется отремонтировать 10 переходов Бостандыкского района, включая подземный пешеходный переход на пр. Аль-Фараби и ул. Жарокова, а в 2026 году будут отремонтированы оставшиеся 7 переходов.

    Напомним, ранее другие ремонтные работы в Алматы вызвали резонанс в Сети. Общественник Санжар Бокаев опубликовал видео, в котором заявил, что в сквере по улице Уалиханова сняли брусчатку, а на новую потратят полмиллиарда тенге. В акимате ответили на претензии.

    Добавим, ранее аким Алматы Сатыбалды высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе и дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.

