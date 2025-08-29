Вывозят новую брусчатку: в акимате Алматы отреагировали на претензии общественника

Общественник Санжар Бокаев опубликовал видео, в котором заявил, что в сквере по улице Уалиханова сняли брусчатку, а на новую потратят полмиллиарда тенге. В акимате ответили на претензии, передает NUR.KZ.

Так, Бокаев отметил, что снятая брусчатка является абсолютно новой и находится в идеальном состоянии. Он проследил за маршрутом движения машины, увозившей покрытие, и обнаружил, что брусчатку привезли к частному лицу, который заявил, что купил ее. Он добавил, что на работы по замене брусчатки заложены 446 428 571 тенге, согласно данным с портала госзакупа.

Между тем, в акимате объяснили, что происходит с тротуарным покрытием.

"На улице Уалиханова, на участке от улицы Шевченко до улицы Казыбек би, проводятся комплексные работы по благоустройству территории, включающие замену изношенной брусчатки, устройство нового освещения, системы автополива, установку малых архитектурных форм, ограждений и озеленения.

Последний раз брусчатка на данном бульваре была заменена в 2004 году. В 2014 году проводились ремонтные работы, однако замена покрытия не осуществлялась, были выполнены лишь работы по установке ограждений и частично системы автополива. Таким образом, существующая брусчатка находилась в эксплуатации более 20 лет и требовала полной замены", - говорят в пресс-службе акимата.

При этом, в акимате отметили, что в прошлом году, когда проводился текущий ремонт, коммунальные службы пытались заменить часть покрытия, но подобрать аналогичный образец брусчатки с фаской и вырезом в той же расцветке не удалось.

"Данный вид материала снят с производства и технически устарел. Кроме того, на отдельных участках зафиксирован износ покрытия, наличие дефектов и повреждений. В связи с этим подрядной организацией выполняется полная замена брусчатки.

Следует отметить, что сумма в размере 500 млн тенге с учетом НДС включают в себе не только работы по бульвару Уалиханова. По участку от улицы Шевченко до улицы Казыбек би стоимость составляет 296 млн тенге. Дополнительно аналогичные работы проводятся по бульвару Карасай батыра на участке между улицами Достык и Назарбаева на сумму 204 млн тенге", - добавили в ведомстве.

Прокомментировали в акимате и ситуацию с вывозом брусчатки в Алматинскую область, сказав, что по условиям договора демонтированный материал должен быть утилизирован.

"В данном случае, по обращению подрядной организации и по согласованию с заказчиком, около 90 кв. м брусчатки было передано нуждающейся семье. Остальной демонтированный материал складирован на базе подрядной организации", - заключили в акимате.

Напомним, ранее аким Алматы Сатыбалды высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе и дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.

Также сообщалось, что часть улицы Пушкина будет преобразована в пешеходную зону и закрыта для движения транспорта на постоянной основе.

