Трое детей получат пенсионные накопления умершей матери в области Абай
В области Абай трое несовершеннолетних детей получат пенсионные накопления умершей матери. Для этого восстановили сроки принятия наследства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск подал отец в интересах своих троих несовершеннолетних детей о восстановлении срока принятия наследства после смерти их матери. Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Абай.
После смерти в наследство остались пенсионные накопления.
"Истец указал, что пропустил шестимесячный срок принятия наследства по уважительным причинам, так как ошибочно полагал, что обратиться к нотариусу можно по истечении шести месяцев и одного дня", - рассказали в суде.
Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство. В связи с этим истец обратился в суд для защиты интересов несовершеннолетних детей.
Ответчик - аким Урджарского района - оставил решение на усмотрение суда. Орган опеки и попечительства поддержал иск в интересах детей.
Суд установил, что истец своевременно обратился в суд после пропуска срока по уважительным причинам и не имел иных возможностей реализовать наследственные права.
Учитывая отсутствие возражений сторон, а также интересы несовершеннолетних детей, суд восстановил срок принятия наследства и признал его принятым.
Ранее стало известно, что в Жамбылской области суд, несмотря на истечение срока, помог казахстанке получить наследство ее матери в виде пенсионных накоплений. Женщина своевременно не обратилась за получением свидетельства о наследстве из-за незнания законодательства, материальных затруднений, моральной подавленности и состояния здоровья.
Четверо братьев в один день потеряли родителей в результате ДТП и пропустили срок принятия наследства - движимого и недвижимого имущества. Им пришлось подавать иск к акиму Шу. Суд пришел к выводу об уважительности пропуска братьями срока принятия наследства.
