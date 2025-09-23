Акмолинец заявил о пропаже жены и активно участвовал в поисках
В Кокшетау разыскали пропавшую женщину, которая без мобильного телефона выехала на велосипеде по дороге. Ее нашли в дачном кооперативе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 сентября в 22:40 в управление полиции Кокшетау поступило заявление от жителя Макинска.
Мужчина сообщил, что 21 сентября около 21:00 его гражданская супруга выехала на велосипеде по автодороге Кокшетау - Атбасар и пропала. Последний раз ее видели вблизи арки при въезде в Кокшетау. При себе женщина не имела мобильного телефона, что осложняло поиск.
На розыск женщины были ориентированы весь личный состав управления полиции и приданные силы.
Сотрудники криминальной полиции опрашивали знакомых пропавшей, проверяли гостиницы, заброшенные здания, дачные массивы и прилегающие территории. В поисках активно участвовал и супруг женщины.
Благодаря слаженным действиям уже 23 сентября без вести пропавшую обнаружили на территории дачного кооператива неподалеку от лесопосадки.
"На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.
Ранее в Усть-Каменогорске 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, с помощью полицейских нашли в курятнике на соседней улице. Ребенок имеет особенности в развитии, что вызывало дополнительную тревожность.
В Кызылординской области нашли 14-летнего подростка, находившегося в розыске более двух суток. Поисковые работы вели круглосуточно с участием местных жителей. Несмотря на темное время суток, десятки добровольцев вышли на улицы, чтобы помочь найти мальчика.
В Костанайской области нашли мужчину, который уехал на заработки в Астану и потерял связь с семьей. Родные забили тревогу и начали разыскивать его.
