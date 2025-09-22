9-летнего мальчика нашли в курятнике в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, с помощью полицейских нашли в курятнике на соседней улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратилась обеспокоенная женщина с сообщением о пропаже своего 9-летнего сына.
"По словам матери, ребенок покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Мальчик имеет особенности в развитии, что придавало ситуации дополнительную тревожность", - отметили в ДП ВКО.
На поиски ребенка незамедлительно ориентировали все силы полиции: экипажи патрульной службы, пешие наряды, а также кинолога со служебной собакой.
С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что мальчик направился на соседнюю улицу. Спустя полчаса после поступления обращения кинолог Ерназ Назыроллаев обнаружил его в курятнике одного из частных домов.
"Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, он передан родителям", - отметили в ведомстве.
Ранее в Кызылординской области нашли 14-летнего подростка, находившегося в розыске более двух суток. Поисковые работы вели круглосуточно с участием местных жителей. Несмотря на темное время суток, десятки добровольцев вышли на улицы, чтобы помочь найти мальчика.
Также полицейские разыскивают без вести пропавшего 53-летнего жителя Щучинска. По словам его сына, мужчина последние годы увлекается оккультными знаниями. Незадолго до исчезновения он снял с учета свой автомобиль и переписал его на сына.
В Костанайской области нашли мужчину, который уехал на заработки в Астану и потерял связь с семьей. Родные забили тревогу и начали разыскивать его.
