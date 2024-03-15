Досаев рассказал, когда завершится пробивка улицы Саина и строительство развязки
Опубликовано:
Когда завершится пробивка улицы Саина и строительство развязки на пересечении Саина и Монке би, рассказал Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района, передает корреспондент NUR.KZ.
Работы по пробивке улицы Саина завершатся до сентября 2024 года, сообщил аким Алматы.
"А к концу текущего года завершится строительство транспортной развязки на улице Монке би. В результате значительно уменьшится транспортная нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с проспекта Рыскулова, улиц Саина и Момышулы, а также улиц районного значения", - сообщил Ерболат Досаев.
Напомним, в апреле прошлого года на одной из предыдущих встреч с жителями Алатауского района Ерболат Досаев сообщал, что работы по пробивке улицы Саина планируется завершить в декабре 2023 года, а строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би – во втором квартале 2024 года.
Тогда аким Алматы, как и на этой встрече, отмечал, что в результате этих работ значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068668-dosaev-rasskazal-kogda-zavershitsya-probivka-ulitsy-saina-i-stroitelstvo-razvyazki/