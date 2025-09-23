"Добавит пробок и переполнит автобусы": петицию против запрета электросамокатов запустили в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Добавит пробок и переполнит автобусы": петицию против запрета электросамокатов запустили в Казахстане

    Опубликовано:

    Девушка на электросамокате
    Электросамокат. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

    В Казахстане запустили новую петицию, авторы которой требуют отказаться от идеи возможного запрета самокатов, а сделать упор на развитие инфраструктуры, передает NUR.KZ.

    На сайте e-Petition опубликована новая петиция, автор которой требует остановить процесс обсуждения запрета электросамокатов.

    "За первую половину 2025 года в Алматы количество ДТП выросло на 59% по сравнению с прошлым годом, в которых погибло 42 человека, в то время как не было ни одной смерти по вине самокатчиков. Этой петицией я хочу показать, что проблема не в самих самокатах, а в неправильной политике властей, и что запреты или нерациональный подход приведут к еще худшей ситуации", - сказано в петиции.

    Автор также отметил, что ездить по дорогам Казахстана на двухколесном транспорте "смертельно опасно".

    "Причина не только в плохо организованном дорожном движении, но и в отсутствии нормы, защищающей велосипедистов и самокатчиков. Во всех развитых странах существует норма о минимальной дистанции, при обгоне велосипедиста. В Европе это 1,5-2 метра, даже при сплошной линии. В Казахстане - 0 см, все на усмотрение автолюбителя", - добавил автор.

    В петиции также выражается беспокойство о том, к чему приведет запрет на работу кикшеринговых компаний и дальнейшее ограничение двухколесного транспорта.

    "В Алматы совершается более 200 тыс. поездок на электросамокатах. Это равносильно двум дополнительным веткам метро. Карта поездок показывает, что самокатами в основном пользуются там, где автомобили стоят в пробках, нет метро и автобусы переполнены.

    Часто самокат - это способ быстро добраться до ближайшей станции метро, если она дальше 15 минут пешком. Вечером это вообще единственная альтернатива такси. Сценариев, когда двухколесный транспорт решает реальные проблемы, множество, но власти их недооценивают. Поездка на работу или в школу - это не прихоть, от которой можно отказаться, перетерпеть. Эти 200 тыс. поездок все равно будут совершаться, добавляя пробок, переполняя автобусы. Намного правильнее было бы создать велоинфраструктуру по примеру развитых стран, стимулировать людей пересаживаться на более экологичный и удобный транспорт", - добавили авторы.

    Авторы добавили, что создавая условия для самокатов и велосипедов, государство создает условия для нового поколения.

    "Большинство молодежи не планирует покупать автомобили, залезать в кредиты. Важно им в этом помогать, чтобы города были для людей, а не для машин", - такой аргумент приводят авторы.

    Требования автора петиции

    1. Не создавать дополнительные препятствия для водителей двухколесного транспорта, в первую очередь самокатов.
    2. Создать расширенную сеть велодорожек в городах за счет сужения полос движения для автомобилей с 3,5 метров до 2,75 метров.
    3. Убрать избыточные требования по наличию прав при движении по дорогам общего пользования для самокатчиков.
    4. Добавить в ПДД норму о минимальном расстоянии при обгоне двухколесного транспорта (1,5 метра).
    5. Вместо запрета тротуаров или деятельности кикшеринговых компаний, ввести приоритет пешехода на тротуаре и идентификации возраста пользователей через цифровые сервисы.

    Напомним, на прошлой неделе до голосования казахстанцев допустили петицию, авторы которой предложили полностью запретить владельцам самокатов и велосипедов ездить по тротуарам.

    До этого, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов. После депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов предложил временно запретить использование самокатов, пока в отношении их не будет наведен порядок.

    Затем вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, как полиция будет регулировать использование электросамокатов в Казахстане.

    Вскоре в МВД пригрозили приостановкой лицензий кикшеринговых компаний за беспорядок с электросамокатами

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.