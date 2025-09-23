"Добавит пробок и переполнит автобусы": петицию против запрета электросамокатов запустили в Казахстане

В Казахстане запустили новую петицию, авторы которой требуют отказаться от идеи возможного запрета самокатов, а сделать упор на развитие инфраструктуры, передает NUR.KZ.

На сайте e-Petition опубликована новая петиция, автор которой требует остановить процесс обсуждения запрета электросамокатов.

"За первую половину 2025 года в Алматы количество ДТП выросло на 59% по сравнению с прошлым годом, в которых погибло 42 человека, в то время как не было ни одной смерти по вине самокатчиков. Этой петицией я хочу показать, что проблема не в самих самокатах, а в неправильной политике властей, и что запреты или нерациональный подход приведут к еще худшей ситуации", - сказано в петиции.

Автор также отметил, что ездить по дорогам Казахстана на двухколесном транспорте "смертельно опасно".

"Причина не только в плохо организованном дорожном движении, но и в отсутствии нормы, защищающей велосипедистов и самокатчиков. Во всех развитых странах существует норма о минимальной дистанции, при обгоне велосипедиста. В Европе это 1,5-2 метра, даже при сплошной линии. В Казахстане - 0 см, все на усмотрение автолюбителя", - добавил автор.

В петиции также выражается беспокойство о том, к чему приведет запрет на работу кикшеринговых компаний и дальнейшее ограничение двухколесного транспорта.

"В Алматы совершается более 200 тыс. поездок на электросамокатах. Это равносильно двум дополнительным веткам метро. Карта поездок показывает, что самокатами в основном пользуются там, где автомобили стоят в пробках, нет метро и автобусы переполнены.

Часто самокат - это способ быстро добраться до ближайшей станции метро, если она дальше 15 минут пешком. Вечером это вообще единственная альтернатива такси. Сценариев, когда двухколесный транспорт решает реальные проблемы, множество, но власти их недооценивают. Поездка на работу или в школу - это не прихоть, от которой можно отказаться, перетерпеть. Эти 200 тыс. поездок все равно будут совершаться, добавляя пробок, переполняя автобусы. Намного правильнее было бы создать велоинфраструктуру по примеру развитых стран, стимулировать людей пересаживаться на более экологичный и удобный транспорт", - добавили авторы.

Авторы добавили, что создавая условия для самокатов и велосипедов, государство создает условия для нового поколения.

"Большинство молодежи не планирует покупать автомобили, залезать в кредиты. Важно им в этом помогать, чтобы города были для людей, а не для машин", - такой аргумент приводят авторы.

Требования автора петиции

Не создавать дополнительные препятствия для водителей двухколесного транспорта, в первую очередь самокатов. Создать расширенную сеть велодорожек в городах за счет сужения полос движения для автомобилей с 3,5 метров до 2,75 метров. Убрать избыточные требования по наличию прав при движении по дорогам общего пользования для самокатчиков. Добавить в ПДД норму о минимальном расстоянии при обгоне двухколесного транспорта (1,5 метра). Вместо запрета тротуаров или деятельности кикшеринговых компаний, ввести приоритет пешехода на тротуаре и идентификации возраста пользователей через цифровые сервисы.

