Отдел образования подал в суд на директора школы из-за того, что он преподавал историю

Права директора средней школы, который также преподавал историю, защитили в Костанае. Иск к нему подал районный отдел образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ГУ "Отдел образования Костанайского района" с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 400 тыс. тенге обратилось в Костанайский городской суд.

Из требований истца следовало, что ответчик вменил себе в обязанности преподавание и передал себе вакантные часы по предмету "История" в количестве 5 часов в неделю.

В ходе изучения материалов гражданского дела суд установил, что в сентябре 2022 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, в рамках которого ответчика приняли на должность директора школы. Приказом директора образовательного учреждения ответчику переданы вакантные часы учителя истории.

Вместе с тем суд установил, что распределение учебных часов было вызвано нехваткой преподавательского состава.

"Трудовые обязательства ответчиком исполнены в полном объеме добросовестно. Учебные часы отведены, вся необходимая документация заполнена, что подтверждается материалами дела. Истец не представил доказательства наличия недобросовестного поведения ответчика", - уточнили в суде.

Решением согласительной комиссии заявление отдела образования оставили без удовлетворения. Решением большинства голосов действия работодателя признали необоснованными.

"Недобросовестность ответчика отсутствовала, денежные суммы он получал в качестве заработной платы", - подчеркнули в суде.

Суд посчитал исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в селе Новонежинка Костанайской области родители боятся вести детей в школу, ремонт в которой из-за опасной конструкции отказался продолжать подрядчик. Еще в прошлом году в школе рухнула стена и плиты перекрытия во время ремонта. Тогда чудом никто не пострадал.

В прошлом году в Костанайской области мать 6-летнего ребенка судилась со школой и выиграла. Ей отказали в зачислении сына в класс предшкольной подготовки из-за того, что ранее ребенок посещал этот класс в течение нескольких дней.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.