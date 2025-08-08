Отдел образования подал в суд на директора школы из-за того, что он преподавал историю
Опубликовано:
Права директора средней школы, который также преподавал историю, защитили в Костанае. Иск к нему подал районный отдел образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ГУ "Отдел образования Костанайского района" с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 400 тыс. тенге обратилось в Костанайский городской суд.
Из требований истца следовало, что ответчик вменил себе в обязанности преподавание и передал себе вакантные часы по предмету "История" в количестве 5 часов в неделю.
В ходе изучения материалов гражданского дела суд установил, что в сентябре 2022 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, в рамках которого ответчика приняли на должность директора школы. Приказом директора образовательного учреждения ответчику переданы вакантные часы учителя истории.
Вместе с тем суд установил, что распределение учебных часов было вызвано нехваткой преподавательского состава.
"Трудовые обязательства ответчиком исполнены в полном объеме добросовестно. Учебные часы отведены, вся необходимая документация заполнена, что подтверждается материалами дела. Истец не представил доказательства наличия недобросовестного поведения ответчика", - уточнили в суде.
Решением согласительной комиссии заявление отдела образования оставили без удовлетворения. Решением большинства голосов действия работодателя признали необоснованными.
"Недобросовестность ответчика отсутствовала, денежные суммы он получал в качестве заработной платы", - подчеркнули в суде.
Суд посчитал исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в селе Новонежинка Костанайской области родители боятся вести детей в школу, ремонт в которой из-за опасной конструкции отказался продолжать подрядчик. Еще в прошлом году в школе рухнула стена и плиты перекрытия во время ремонта. Тогда чудом никто не пострадал.
В прошлом году в Костанайской области мать 6-летнего ребенка судилась со школой и выиграла. Ей отказали в зачислении сына в класс предшкольной подготовки из-за того, что ранее ребенок посещал этот класс в течение нескольких дней.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2273316-otdel-obrazovaniya-podal-v-sud-na-direktora-shkoly-iz-za-togo-chto-on-prepodaval-istoriyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах