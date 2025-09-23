jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Дорогу асфальтировали в час пик: в акимате ответили на жалобы алматинцев

    Опубликовано:

    Улица Жандосова
    Улица Жандосова. Фото: акимат Алматы

    Вечером 22 сентября алматинцы столкнулись с огромными заторами на улице Жандосова. Как выяснилось, в час пик проводились ремонтные работы на дороге, передает NUR.KZ.

    Как сообщили в акимате города, работы по асфальтированию траншеи проводились в микрорайоне Акжар.

    "По заказу управления энергетики и водоснабжения силами подрядных организаций проводились работы по поперечному разрытию улицы Жандосова для прокладки водопроводных и канализационных сетей.

    21-22 сентября 2025 года на участках, где проводились работы, стали наблюдаться просадки асфальто-бетонного покрытия, в связи с чем для предотвращения дорожно-транспортных происшествий незамедлительно было принято решение по восстановлению автомагистрали", - сообщили в акимате Алматы.

    В ведомстве добавили, что работы в полном объеме завершены в 19.00 22 сентября.

    Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Алматы стала проверять подрядчиков, которые делают ремонт дорог в мегаполисе. К ответственности только по одному району привлекли уже 23 компании-подрядчика.

    Также сообщалось, что полиция выявила 4000 дефектов при ремонте дорог.

    Кроме того, на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не успели положить асфальт.

    Позже стало известно, что асфальт провалился под автобусом в Алматы. Кадры появились в Сети, отмечается, что инцидент произошел на улице Яссауи.

