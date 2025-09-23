Дорогу асфальтировали в час пик: в акимате ответили на жалобы алматинцев

Вечером 22 сентября алматинцы столкнулись с огромными заторами на улице Жандосова. Как выяснилось, в час пик проводились ремонтные работы на дороге, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате города, работы по асфальтированию траншеи проводились в микрорайоне Акжар.

"По заказу управления энергетики и водоснабжения силами подрядных организаций проводились работы по поперечному разрытию улицы Жандосова для прокладки водопроводных и канализационных сетей.

21-22 сентября 2025 года на участках, где проводились работы, стали наблюдаться просадки асфальто-бетонного покрытия, в связи с чем для предотвращения дорожно-транспортных происшествий незамедлительно было принято решение по восстановлению автомагистрали", - сообщили в акимате Алматы.

В ведомстве добавили, что работы в полном объеме завершены в 19.00 22 сентября.

