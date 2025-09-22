Четвероногие роботы следили за порядком на концерте Backstreet Boys в Астане
Вчера, 21 сентября, в Астане прошел концерт группы Backstreet Boys. За безопасностью граждан на площадке следили не только полицейские, но и цифровые технологии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На медиапортале Polisia.kz рассказали, что концерт на стадионе "Астана Арена" собрал больше 20 тыс. зрителей. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан был задействован личный состав сотрудников полиции и Национальной гвардии МВД РК. Также применялись современные технологии.
"На территории проведения мероприятия были установлены дополнительные турникеты и расширена система видеонаблюдения. Поток изображений с камер в режиме реального времени поступал в центр оперативного управления полиции, что позволило своевременно отслеживать обстановку и оперативно реагировать на любые инциденты", - пояснили в МВД.
Помимо этого, в работе правоохранительных органов использовались мобильные ЦОУ, оснащенные современными средствами связи и видеоконтроля.
"Кроме того, на концерте были применены четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, способные фиксировать нарушения общественного порядка и распознавать лица в толпе", - добавили в ведомстве.
Сообщается, что концерт прошел без происшествий, обеспечив безопасность зрителей и участников мероприятия.
Напомним, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь. А 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут.
Ранее музыканты показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody".
Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане.
Также участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием.
