Без электричества останутся жители Алматы: когда и в каких районах не будет света

В Алматы на текущей неделе запланированы работы на электросетях. Временно без света останутся как жители ЖК, так и частного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

АО "Алатау жарық компаниясы" на сайте опубликовало график отключений электроэнергии. Отмечается, что плановые работы на сетях пройдут с 16 по 19 сентября.

График отключений на 16 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Алгабас;

микрорайон Карагайлы (улицы Кулиман, М. Татимов, Ажарлы, К. Надырова).

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;

микрорайон Кок-шокы.

График отключений на 17 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайоны Тастыбулак, Акжар;

микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");

микрорайон Карасу (улицы Озерная, переулок 40 лет Победы, Алматинский, Парниковая, Кусайын улы, Центральная);

микрорайон Карасу (переулок Кошек Батыра, улицы Күршім, Бурундайская, Первомайская промзона);

микрорайон Маяк (улицы Топчиева, Аққұтан, Утемисова, Желмия, Капчагайская, садовое общество "Авиатор");

проспект Сейфуллина, улица Айбасова;

улицы Сауранбаева (дом 24), Шемякина, Федосеева, Михайловская;

улицы Полежаева (частный сектор), проспект Райымбека (дом 174, 215–219).

С 09:00 до 17:00:

улицы Розыбакиева/Ескараева;

проспект Аль-Фараби, дом 21;

микрорайон Ерменсай.

С 09:00 до 24:00:

микрорайон Шанырак-2 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Каракемер, Тойшыбек батыра, Турысова);

микрорайон Шанырак-1 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Жанкожа батыра, Сырым батыр, Тойшибек батыр, Турысова).

График отключений на 18 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Таусамалы;

садоводческое товарищество "Эдельвейс" (улица Усикова);

улицы Богенбай батыра, Умбетбаева, Толе би, Гагарина;

улицы Джадосова, Розыбакиева, Егизбаева;

улицы Богенбай батыра, Ауэзова, Толе би, Рыспаева;

улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;

улицы Спасская;

улицы Карагандинская, Ғанибет, Стахановская, Алабота, Декабристов, Станкевича, Ахан Серы;

улицы Буденного, Джапаридзе, Чкалова, Ахан Серы, Майбороды, Разина, Акынов, Арктическая;

улицы Тимирязева, Ауезова, Габдуллина.

С 09:00 до 17:00:

проспект Райымбека, улицы Алексеева, Индустриальная;

микрорайон Шанырак-2 (улица Жанкожа батыра);

микрорайон Шанырак-1 (улица Отемисулы).

График отключений на 19 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Наурыз Ардагер");

микрорайон Курамыс (улицы Камбар, Балбырауын, Алатау);

улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;

улицы Ахан Серы, Арктическая, Шереметьева, Сельскохозяйственная, Международная, Терехина, Бехтерева, Жумабаева;

улицы Ахан Серы, Эстонская, Вековая, Свирская, Терехина, Международная, Баканасская, Загородная.

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Коккайнар (Саялы, улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше).

Напомним, в начале месяца в некоторых микрорайонах Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работали 10 ремонтных бригад. Недавно в мегаполисе также по нескольким адресам было запланировано отключение электроэнергии в связи с капитальным и текущим ремонтом электросетей.

