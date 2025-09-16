jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Без электричества останутся жители Алматы: когда и в каких районах не будет света

    Опубликовано:

    Лампочка на проводе горит тусклым светом
    Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Алматы на текущей неделе запланированы работы на электросетях. Временно без света останутся как жители ЖК, так и частного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

    АО "Алатау жарық компаниясы" на сайте опубликовало график отключений электроэнергии. Отмечается, что плановые работы на сетях пройдут с 16 по 19 сентября.

    График отключений на 16 сентября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайон Алгабас;
    • микрорайон Карагайлы (улицы Кулиман, М. Татимов, Ажарлы, К. Надырова).

    С 09:00 до 17:00:

    • микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
    • микрорайон Кок-шокы.

    График отключений на 17 сентября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
    • микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
    • микрорайон Карасу (улицы Озерная, переулок 40 лет Победы, Алматинский, Парниковая, Кусайын улы, Центральная);
    • микрорайон Карасу (переулок Кошек Батыра, улицы Күршім, Бурундайская, Первомайская промзона);
    • микрорайон Маяк (улицы Топчиева, Аққұтан, Утемисова, Желмия, Капчагайская, садовое общество "Авиатор");
    • проспект Сейфуллина, улица Айбасова;
    • улицы Сауранбаева (дом 24), Шемякина, Федосеева, Михайловская;
    • улицы Полежаева (частный сектор), проспект Райымбека (дом 174, 215–219).

    С 09:00 до 17:00:

    • улицы Розыбакиева/Ескараева;
    • проспект Аль-Фараби, дом 21;
    • микрорайон Ерменсай.

    С 09:00 до 24:00:

    • микрорайон Шанырак-2 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Каракемер, Тойшыбек батыра, Турысова);
    • микрорайон Шанырак-1 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Жанкожа батыра, Сырым батыр, Тойшибек батыр, Турысова).

    График отключений на 18 сентября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайон Таусамалы;
    • садоводческое товарищество "Эдельвейс" (улица Усикова);
    • улицы Богенбай батыра, Умбетбаева, Толе би, Гагарина;
    • улицы Джадосова, Розыбакиева, Егизбаева;
    • улицы Богенбай батыра, Ауэзова, Толе би, Рыспаева;
    • улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;
    • улицы Спасская;
    • улицы Карагандинская, Ғанибет, Стахановская, Алабота, Декабристов, Станкевича, Ахан Серы;
    • улицы Буденного, Джапаридзе, Чкалова, Ахан Серы, Майбороды, Разина, Акынов, Арктическая;
    • улицы Тимирязева, Ауезова, Габдуллина.

    С 09:00 до 17:00:

    • проспект Райымбека, улицы Алексеева, Индустриальная;
    • микрорайон Шанырак-2 (улица Жанкожа батыра);
    • микрорайон Шанырак-1 (улица Отемисулы).

    График отключений на 19 сентября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Наурыз Ардагер");
    • микрорайон Курамыс (улицы Камбар, Балбырауын, Алатау);
    • улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;
    • улицы Ахан Серы, Арктическая, Шереметьева, Сельскохозяйственная, Международная, Терехина, Бехтерева, Жумабаева;
    • улицы Ахан Серы, Эстонская, Вековая, Свирская, Терехина, Международная, Баканасская, Загородная.

    С 09:00 до 17:00:

    • микрорайон Коккайнар (Саялы, улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше).

    Напомним, в начале месяца в некоторых микрорайонах Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работали 10 ремонтных бригад.

    Недавно в мегаполисе также по нескольким адресам было запланировано отключение электроэнергии в связи с капитальным и текущим ремонтом электросетей.

