Без электричества останутся жители Алматы: когда и в каких районах не будет света
Опубликовано:
В Алматы на текущей неделе запланированы работы на электросетях. Временно без света останутся как жители ЖК, так и частного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.
АО "Алатау жарық компаниясы" на сайте опубликовало график отключений электроэнергии. Отмечается, что плановые работы на сетях пройдут с 16 по 19 сентября.
График отключений на 16 сентября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Алгабас;
- микрорайон Карагайлы (улицы Кулиман, М. Татимов, Ажарлы, К. Надырова).
С 09:00 до 17:00:
- микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
- микрорайон Кок-шокы.
График отключений на 17 сентября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
- микрорайон Карасу (улицы Озерная, переулок 40 лет Победы, Алматинский, Парниковая, Кусайын улы, Центральная);
- микрорайон Карасу (переулок Кошек Батыра, улицы Күршім, Бурундайская, Первомайская промзона);
- микрорайон Маяк (улицы Топчиева, Аққұтан, Утемисова, Желмия, Капчагайская, садовое общество "Авиатор");
- проспект Сейфуллина, улица Айбасова;
- улицы Сауранбаева (дом 24), Шемякина, Федосеева, Михайловская;
- улицы Полежаева (частный сектор), проспект Райымбека (дом 174, 215–219).
С 09:00 до 17:00:
- улицы Розыбакиева/Ескараева;
- проспект Аль-Фараби, дом 21;
- микрорайон Ерменсай.
С 09:00 до 24:00:
- микрорайон Шанырак-2 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Каракемер, Тойшыбек батыра, Турысова);
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Аубакирова, Жалантос Бахадур, Жанкожа батыра, Сырым батыр, Тойшибек батыр, Турысова).
График отключений на 18 сентября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Таусамалы;
- садоводческое товарищество "Эдельвейс" (улица Усикова);
- улицы Богенбай батыра, Умбетбаева, Толе би, Гагарина;
- улицы Джадосова, Розыбакиева, Егизбаева;
- улицы Богенбай батыра, Ауэзова, Толе би, Рыспаева;
- улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;
- улицы Спасская;
- улицы Карагандинская, Ғанибет, Стахановская, Алабота, Декабристов, Станкевича, Ахан Серы;
- улицы Буденного, Джапаридзе, Чкалова, Ахан Серы, Майбороды, Разина, Акынов, Арктическая;
- улицы Тимирязева, Ауезова, Габдуллина.
С 09:00 до 17:00:
- проспект Райымбека, улицы Алексеева, Индустриальная;
- микрорайон Шанырак-2 (улица Жанкожа батыра);
- микрорайон Шанырак-1 (улица Отемисулы).
График отключений на 19 сентября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Наурыз Ардагер");
- микрорайон Курамыс (улицы Камбар, Балбырауын, Алатау);
- улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская;
- улицы Ахан Серы, Арктическая, Шереметьева, Сельскохозяйственная, Международная, Терехина, Бехтерева, Жумабаева;
- улицы Ахан Серы, Эстонская, Вековая, Свирская, Терехина, Международная, Баканасская, Загородная.
С 09:00 до 17:00:
- микрорайон Коккайнар (Саялы, улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше).
Напомним, в начале месяца в некоторых микрорайонах Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работали 10 ремонтных бригад.
Недавно в мегаполисе также по нескольким адресам было запланировано отключение электроэнергии в связи с капитальным и текущим ремонтом электросетей.
