    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Хирург перечислил казахстанке миллион тенге после операции и заплатит еще

    Опубликовано:

    Операционная
    Хирург. Иллюстративное фото: Wavebreakmedia / Getty Images

    В Жамбылской области утвердили компенсацию пострадавшей пациентке. Хирург и больница, кроме уже оказанной помощи, выплатят 2,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в январе 2025 года жительнице города Шу провели операция по удалению желчного пузыря в городской больнице. После хирургического вмешательства, по ее словам, состояние резко ухудшилось: появилась сильная боль, лихорадка и выраженная слабость.

    "Однако необходимые медицинские меры своевременно приняты не были. Пациентке ввели обезболивающее, а по результатам обследования медперсонал пришел к выводу об отсутствии патологий. Перевод в Жамбылскую областную многопрофильную больницу стал возможен лишь после настойчивых требований родственников", - отметили в суде.

    Там по результатам УЗИ в брюшной полости пациентки обнаружили свыше 1500 мл скопившейся желчи. Женщине экстренно провели операцию. Ее родственники подписали согласие на вмешательство с предупреждением о высоком риске летального исхода.

    "Был установлен дренаж для выведения желчи, после чего женщина испытывала серьезные физические ограничения - ей было трудно лежать, передвигаться, сидеть можно было лишь в определенном положении", - уточнили в суде.

    В мае 2025 года в Алматы провели третью, сложную операцию. По мнению истца, все негативные последствия стали следствием врачебной халатности, несвоевременной медицинской помощи и ошибочного диагноза.

    Пациентка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба солидарно с больницы, хирурга и лечащего врача.

    В иске указано, что хирург частично признал вину, добровольно выплатил 1 млн тенге, оплатил расходы на палату, медикаменты и частично компенсировал подготовку к третьей операции. Однако, по словам истицы, это покрывает лишь часть понесенного ущерба.

    В ходе судебного разбирательства стороны заявили о намерении урегулировать спор в рамках медиации. В соответствии с заключенным медиативным соглашением хирург обязался выплатить истцу 400 тыс. тенге, а больница - компенсировать 2 млн тенге.

    Суд утвердил медиативное соглашение. Производство по делу прекратили. Судебное определение уже вступило в законную силу.

    Ранее в Павлодаре вынесли приговор хирургу по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей во время проведения обрезания у ребенка. В результате операции ребенку по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью. При этом врач свою вину не признал и просил оправдать его.

    В Актау родные пациента обвинили хирурга Мангистауской областной многопрофильной больницы в том, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По их словам, врач проводил операцию на сердце, но задел легкие и печень. Родственники требуют, чтобы дело переквалифицировали на статью "Покушение на убийство человека".

