"В крайнем случае умрет. Что переживать?": жена казахстанца требует наказать хирурга

Близкие Каныбека Кулжанова обвиняют хирурга, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам родных, врач проводил операцию на сердце, но задел легкие и печень, передает Lada.kz.

В начале августа Каныбека Кулжанова в экстренном порядке бортом санавиации доставили из Бейнеу в областную многопрофильную больницу. Там ему должны были провести аортокоронарное шунтирование.

Операция была назначена на 7 августа. После медицинского вмешательства мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Спустя 5 дней родные мужчины узнали о том, что произошло на операционном столе и, по словам супруги пациента, Розы Дыбысовой, им даже предоставили аудиозапись, сделанную в процессе операции. Как говорят родные больного, услышанное повергло их в шок.

"На этой записи хирург говорит: "Ну, в крайнем случае умрет один житель Мангистау. Что переживать?". Это я сейчас не сама выдумываю, все есть на аудиозаписи. Слышно, как ассистент в недоумении спрашивает, в чем вина больного.

К тому же хирург должен был работать по инструкции анестезиолога, но он этого не сделал, и начал операцию своевольно. Он стал резать в тех местах, в каких вообще не должен был этого делать. Кроме того, сказал, что будет делать без наркоза и вцепился в трубку в носу. Из-за всего этого мой муж потерял 2,5 литра крови", - говорит Роза Дыбысова.

По словам супруги Каныбека Кулжанова, после трагического инцидента кардиохирург, проводивший операцию, признал вину, принес свои извинения семье и подал заявление на увольнение. Однако все это не устроило родных. Они обвиняют врача в покушении на убийство их близкого человека. И хотят, чтобы его привлекли по всей строгости закона.

"Во-первых, я прошу всесторонней помощи для того, чтобы мой муж встал на ноги. Ему все еще нужна реабилитация, поэтому нужна помощь. Во-вторых, пусть прибудут независимые эксперты и ответят, почему мой муж потерял 2,5 литра крови, когда операция была плановой. И, помимо этого, я прошу, чтобы это дело переквалифицировали на статью "Покушение на убийство человека", - заявляет женщина.

Роза Дыбысова требует, чтобы администрация больницы, которая, по ее словам, скрывала этот случай с самого начала, тоже ответила за свои действия. В управлении здравоохранения региона сообщили, что по данному факту проводится расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В связи со спецификой расследования мы не можем раскрывать подробности. Дополнительная информация будет предоставлена ​​после завершения расследования.

В то же время мы призываем общественность не верить слухам, распространяемым в социальных сетях. Кроме того, сообщаем, что состояние пациента стабильно тяжелое. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Гемодинамика стабильная, он полностью в сознании и находится под наблюдением врачей", - сообщила пресс-секретарь Мангистауской областной многопрофильной больницы Жулдызай Калиева.

Ранее в Сети появилась информация, что в Астане в МОБ №2 беременная девушка пережила выкидыш - у нее произошло кровотечение, а медперсонал якобы подошел только через полтора часа. В больнице специально созданная комиссия начала служебное расследование.

Позже стало известно, что многопрофильная областная больница готовит иск в суд против автора публикации. Директор медучреждения уточнил, что срок беременности пациентки был 6 недель 5 дней, а сама она отказалась от написания жалобы в контролирующие органы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.