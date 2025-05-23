Повредили половой орган при обрезании: хирурга осудили в Павлодаре
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В Павлодаре вынесли приговор хирургу по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей во время проведения обрезания у ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч.2 ст.317 УК) рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Павлодара.
"23 августа 2023 года врач-хирург в результате проведения операции "Обрезание" малолетнему ребенку по неосторожности причинил тяжкий вред его здоровью", - установил суд.
Вина осужденного подтверждалась показаниями законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, документальными доказательствами и результатами заключения экспертиз.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.
Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего просил назначить максимальное наказание. Хирург свою вину не признал и просил оправдать его.
Суд принял во внимание, что отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено, тогда как смягчающими являются наличие у врача на иждивении троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание медицинской помощи.
В этой связи суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.
Также его лишили права заниматься оказанием медицинских услуг в должности хирурга сроком на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, в августе 2023 года мама 5-летнего мальчика пожаловалась на действия детского хирурга в Павлодаре. Женщина уверяла, что он повредил половой орган ее сына в ходе обрезания.
"Моему сыну произвели ампутирование одной трети головки полового члена. Сам заведующий хирургическим отделением признал, что это врачебная ошибка", - заявила мама пострадавшего мальчика.
Управлением здравоохранения по данному факту была создана комиссия и проведена служебная проверка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248065-povredili-polovoy-organ-pri-obrezanii-hirurga-osudili-v-pavlodare/