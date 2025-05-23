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Повредили половой орган при обрезании: хирурга осудили в Павлодаре

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: kritdarat Atsadayuttmetee / Getty Images

В Павлодаре вынесли приговор хирургу по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей во время проведения обрезания у ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч.2 ст.317 УК) рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Павлодара.

"23 августа 2023 года врач-хирург в результате проведения операции "Обрезание" малолетнему ребенку по неосторожности причинил тяжкий вред его здоровью", - установил суд.

Вина осужденного подтверждалась показаниями законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, документальными доказательствами и результатами заключения экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего просил назначить максимальное наказание. Хирург свою вину не признал и просил оправдать его.

Суд принял во внимание, что отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено, тогда как смягчающими являются наличие у врача на иждивении троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание медицинской помощи.

В этой связи суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Также его лишили права заниматься оказанием медицинских услуг в должности хирурга сроком на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в августе 2023 года мама 5-летнего мальчика пожаловалась на действия детского хирурга в Павлодаре. Женщина уверяла, что он повредил половой орган ее сына в ходе обрезания.

"Моему сыну произвели ампутирование одной трети головки полового члена. Сам заведующий хирургическим отделением признал, что это врачебная ошибка", - заявила мама пострадавшего мальчика.

Управлением здравоохранения по данному факту была создана комиссия и проведена служебная проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248065-povredili-polovoy-organ-pri-obrezanii-hirurga-osudili-v-pavlodare/