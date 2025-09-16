jitsu gif
    "Квартиры проданы сразу нескольким": дольщики подозревают застройщика в мошенничестве в Актау

    Опубликовано:

    Стройка
    Стройка. Иллюстративное фото: Sergii Zyskо / Getty Images

    В Актау возмущенные дольщики пришли к областному акимату - они считают, что их втянули в мошенническую схему, связанную со строительством многоквартирного жилого дома, передает Lada.kz.

    Издание, ссылаясь на слова дольщиков, сообщает, что с жителей Актау были собраны значительные средства, однако строительство дома до сих пор не завершено.

    Более того, жители сообщили, что некоторые квартиры были проданы сразу нескольким людям, то есть на один объект недвижимости претендуют несколько дольщиков. Теперь люди намерены добиваться справедливости и защиты своих прав.

    При этом в социальных сетях распространяется информация о том, что застройщик пошел на этот шаг якобы для ускорения завершения ввода дома в эксплуатацию.  

    В департаменте полиции Мангистауской области изданию сообщили, что на основании заявления потерпевших возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

    Как разъяснили в отделе архитектуры и градостроительства города Актау, объект жилищного комплекса возводится на основании выданного в установленном порядке разрешения на строительство. Однако разрешение на привлечение денежных средств дольщиков в рамках Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве" застройщику не выдавалось.

    "Акимат города Актау со своей стороны держит ситуацию на контроле и готов оказывать содействие правоохранительным органам в пределах своей компетенции", - сообщили изданию в администрации города.

    Отмечается, что шестиэтажный жилой комплекс класса "комфорт" расположен в 32В микрорайоне. В жилом комплексе предусмотрено 245 квартир - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Статус процесса строительства указан как "строится".

    Напомним, жители жилого комплекса Samgau City, расположенного на правом берегу Астаны, возмущены качеством домов и отсутствием документов на них.

    А в Косшы решили вопрос долевого строительства ЖК. Обманутые граждане более 11 лет ждали завершения строительства, которое было остановлено из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком. Его руководителя осудили на 8 лет лишения свободы.

