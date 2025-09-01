"У него ни денег, ни совести": астанчане, три года ждавшие квартир, пожаловались на застройщика и акимат

Жители жилого комплекса Samgau City, расположенного на правом берегу Астаны, возмущены качеством домов и отсутствием документов на них.

"Мы ждали эти квартиры годами. Заселялись с радостью и надеждой на уют и комфорт. Но вместо этого нас встретили холодные подъезды, недостроенные стены, протекающая крыша и темнота на лестницах", - рассказывают жильцы.

По их словам, строительство комплекса затянулось, а работы до сих пор не завершены, хотя с момента покупки квартир прошло три года.

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

Согласно договору, документы жильцам должны были выдать еще три года назад, но до сих пор люди слышат только обещания.

ЖК Samgau City: от жильцов

Вот с чем им, как они рассказали нашей редакции, приходится сталкиваться каждый день:

Лифт работает один, и тот — грузовой. В 1–2 подъездах лифт вообще сломан.

Нет домофонов и почтовых ящиков.

Радиаторы в подъездах (3–4 п.) не установлены.

Балконы в подъездах — в ужасном состоянии, двери плотно не закрываются, приходится хлопать несколько раз.

Крыша протекает.

Пандус непригоден к использованию и не соответствует стандартам — мамам с колясками и пожилым людям тяжело.

На этажах темно, освещение мигает.

Кладовые не достроены, двери в них не установлены.

Шкафы в квартирах не поставлены.

Камеры видеонаблюдения установлены не везде.

Отделка внутри и снаружи — грубая и некачественная.

Фасад красят уже почти три месяца, при этом материалы низкого качества: углы дома осыпаются, черновая отделка криво сделана, цвета стен отличаются по тону, а в 1 и 2 блоке за некоторое время фасад уже начал отслаиваться и сыпаться.

Двор не достроен: нет лавочек, урн, игрового оборудования.

Нет технического персонала: ни дворников, ни уборщицы. Застройщик за чистоту отвечать не хочет.

За счётчики жильцы оплатили, но их до сих пор не установили.

Пожарная безопасность отсутствует полностью — её вообще не предусмотрели.

Домофоны не работают в 1,2 подъездах.

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

В 1 подъезде 9 августа 2025 года начали ремонт на лестничном проходе и просто забросили его, строительные материалы лежат на улице бесхозно.

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

"8 августа состоялось собрание с представителями ГАСК. Представители акимата даже не появились. Представителям ГАСК мы показали все недостатки: тёмные подъезды, черновые лестницы, отсутствие батарей, кривую отделку, неисправные балконные двери.

Нам снова пообещали всё устранить в ближайшее время. Но с тех пор — никаких изменений. Работы начали у 1 подъезда, для галочки, и бросили. Подрядчик по фасаду на вопрос, почему всё сделано криво и не выравнивалось, ответил: "Это не наша работа", - рассказывают жильцы.

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

Люди заявляют, что устали ждать и требуют от застройщика того минимума, который он и так обязан сделать по закону:

завершить все работы;

обеспечить безопасность и комфорт;

выполнить все пункты договора.

"Не верим застройщику ни на грамм. У него ни денег, ни совести: обещает много, делает халтуру. Если кто-то жалуется, отвечает: "Не нравится — продавайте и переезжайте в другой дом". Но кто купит жильё такого качества?

Мы молча терпели годами, хотя давно могли бы добиться, чтобы он ответил за всё, что натворил. ГАСК и акимат отделываются смешными штрафами, а застройщику снова дают время. А он? Только обещания и халтура", - заявляют астанчане.

ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

Они отмечают, что не раз жаловались в акимат, но их там так и не услышали.

"Контроль за своевременной сдачей дома со стороны акимата отсутствует. Отсутствует государственный контроль и надзор. Мы же эти квартиры не бесплатно получили, мы за них немалые деньги заплатили, и вынуждены жить в таких условиях и страхе, что все развалится.

Так больше быть не должно. Мы хотим жить спокойно, а не бояться, что завтра с крыши что-то упадет", - возмущены жильцы ЖК "Samgau City".

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сейчас дом находится на стадии строительства и эксплуатируется без ввода в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

"В связи с выявленными нарушениями ТОО "Samgau Group" привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 323 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

По завершении строительства указанного объекта, в случае возникновения разногласий по вопросам исполнения обязательств со стороны застройщика, дольщики вправе обратиться в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством", - говорится в ответе ведомства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.