    "У него ни денег, ни совести": астанчане, три года ждавшие квартир, пожаловались на застройщика и акимат

    Опубликовано:

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    Жители жилого комплекса Samgau City, расположенного на правом берегу Астаны, возмущены качеством домов и отсутствием документов на них.

    "Мы ждали эти квартиры годами. Заселялись с радостью и надеждой на уют и комфорт. Но вместо этого нас встретили холодные подъезды, недостроенные стены, протекающая крыша и темнота на лестницах", - рассказывают жильцы.

    По их словам, строительство комплекса затянулось, а работы до сих пор не завершены, хотя с момента покупки квартир прошло три года.

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    Согласно договору, документы жильцам должны были выдать еще три года назад, но до сих пор люди слышат только обещания.

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City: от жильцов

    Вот с чем им, как они рассказали нашей редакции, приходится сталкиваться каждый день:

    • Лифт работает один, и тот — грузовой. В 1–2 подъездах лифт вообще сломан.
    • Нет домофонов и почтовых ящиков.
    • Радиаторы в подъездах (3–4 п.) не установлены.
    • Балконы в подъездах — в ужасном состоянии, двери плотно не закрываются, приходится хлопать несколько раз.
    • Крыша протекает.
    • Пандус непригоден к использованию и не соответствует стандартам — мамам с колясками и пожилым людям тяжело.
    • На этажах темно, освещение мигает.
    • Кладовые не достроены, двери в них не установлены.
    • Шкафы в квартирах не поставлены.
    • Камеры видеонаблюдения установлены не везде.
    • Отделка внутри и снаружи — грубая и некачественная.
    • Фасад красят уже почти три месяца, при этом материалы низкого качества: углы дома осыпаются, черновая отделка криво сделана, цвета стен отличаются по тону, а в 1 и 2 блоке за некоторое время фасад уже начал отслаиваться и сыпаться.
    • Двор не достроен: нет лавочек, урн, игрового оборудования.
    • Нет технического персонала: ни дворников, ни уборщицы. Застройщик за чистоту отвечать не хочет.
    • За счётчики жильцы оплатили, но их до сих пор не установили.
    • Пожарная безопасность отсутствует полностью — её вообще не предусмотрели.
    • Домофоны не работают в 1,2 подъездах.
    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    В 1 подъезде 9 августа 2025 года начали ремонт на лестничном проходе и просто забросили его, строительные материалы лежат на улице бесхозно.

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    "8 августа состоялось собрание с представителями ГАСК. Представители акимата даже не появились. Представителям ГАСК мы показали все недостатки: тёмные подъезды, черновые лестницы, отсутствие батарей, кривую отделку, неисправные балконные двери.

    Нам снова пообещали всё устранить в ближайшее время. Но с тех пор — никаких изменений. Работы начали у 1 подъезда, для галочки, и бросили. Подрядчик по фасаду на вопрос, почему всё сделано криво и не выравнивалось, ответил: "Это не наша работа", - рассказывают жильцы.

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    Люди заявляют, что устали ждать и требуют от застройщика того минимума, который он и так обязан сделать по закону:

    • завершить все работы;
    • обеспечить безопасность и комфорт;
    • выполнить все пункты договора.

    "Не верим застройщику ни на грамм. У него ни денег, ни совести: обещает много, делает халтуру. Если кто-то жалуется, отвечает: "Не нравится — продавайте и переезжайте в другой дом". Но кто купит жильё такого качества?

    Мы молча терпели годами, хотя давно могли бы добиться, чтобы он ответил за всё, что натворил. ГАСК и акимат отделываются смешными штрафами, а застройщику снова дают время. А он? Только обещания и халтура", - заявляют астанчане.

    ЖК Samgau City
    ЖК Samgau City. Фото: от жильцов

    Они отмечают, что не раз жаловались в акимат, но их там так и не услышали.

    "Контроль за своевременной сдачей дома со стороны акимата отсутствует. Отсутствует государственный контроль и надзор. Мы же эти квартиры не бесплатно получили, мы за них немалые деньги заплатили, и вынуждены жить в таких условиях и страхе, что все развалится.

    Так больше быть не должно. Мы хотим жить спокойно, а не бояться, что завтра с крыши что-то упадет", - возмущены жильцы ЖК "Samgau City".

    В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сейчас дом находится на стадии строительства и эксплуатируется без ввода в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

    "В связи с выявленными нарушениями ТОО "Samgau Group" привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 323 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    По завершении строительства указанного объекта, в случае возникновения разногласий по вопросам исполнения обязательств со стороны застройщика, дольщики вправе обратиться в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством", - говорится в ответе ведомства.

