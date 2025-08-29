jitsu gif
    Хищение 918 млн тенге: жители Косшы 11 лет ждали своих квартир

    Опубликовано:

    Ключи в руке
    Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

    В Косшы решили вопрос долевого строительства ЖК. Обманутые граждане более 11 лет ждали завершения строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 26 августа 2025 года в Косшы передали в эксплуатацию 371 квартиру жилого комплекса "Сиреневый сад" (ныне "Ынтымак"). Из них 261 предназначена для социально уязвимых граждан, стоящих в очереди на жилье.

    Месяцем ранее ключи от 104 квартир получили обманутые дольщики, более 11 лет ожидавшие завершения строительства.

    Строительство было остановлено из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком. Его руководителя осудили на 8 лет лишения свободы.

    Завершение объекта стало возможным благодаря компании-инвестору. Для этого использовали земельный участок площадью 3,2 га, возвращенный государству прокуратурой города.

    Таким образом удалось восстановить нарушенные права дольщиков и обеспечить жильем сотни семей.

    Ранее в Алматы десятки горожан обвинили строительную компанию в мошенничестве. Заказчики оплачивали полную сумму заранее, а компания, по их словам, нанимала рабочих за минимальную оплату и исчезала. Итог - недостроенные дома, некачественный ремонт и крупные финансовые потери. Проводится досудебное расследование.

    В Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Стройкомпанию, которая собрала деньги, но так и не построила дома, уже признали виновной в мошенничестве. Но и после суда проблемы дольщиков не закончились. Они призвали акимат обратить внимание на их вопрос.

