Замакима Жамбылской области, акиму Тараза и другим чиновникам региона объявили выговоры

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел оперативное совещание в связи с ростом правонарушений среди подростков - ряду руководителей были вынесены выговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Аким выразил обеспокоенность увеличением числа особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних, зафиксированных с начала нового учебного года.

Он подчеркнул, что три трагических случая, произошедших всего за последние две недели, свидетельствуют о том, что предпринимаемые меры не дают ожидаемого результата.

"Ребенок - это будущее страны, забота о его безопасности, нравственном развитии и возможности учиться в спокойной обстановке должна быть приоритетом для каждого. Упущения в этой сфере недопустимы и требуют от ответственных лиц не формальных отчетов, а реальных результатов. Современные дети стремительно меняются в своем восприятии мира, поэтому подходы к их воспитанию и профилактике правонарушений необходимо обновлять, делая их актуальными и отвечающими требованиям времени", - заявил он.

По итогам совещания Ербол Карашукеев принял решение о применении дисциплинарных мер в отношении ряда должностных лиц.

Аппарату акима области поручено объявить "выговор" заместителю акима области Серику Салемову. Акиму города Тараз Бакытжану Орынбекову, акиму Шуского района Бакытжану Жанибекову, руководителю управления образования Нурбеку Оршубекову, а также заместителям акимов города Тараз Улане Сламбековой и Шуского района Найману Султанбаеву, курирующим социальную сферу, объявить дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".

Аким области потребовал, чтобы управление образования провело проверку на соответствие занимаемой должности руководителей Таразского городского и Шуского районного отделов образования, а также других ответственных лиц.

Напомним, на днях в Шуском районе Жамбылской области подросток умер после драки со старшеклассниками. Сообщалось, что инцидент произошел после футбольного матча между учащимися 10 и 11 классов одной из школ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и водворили в изолятор временного содержания двоих подозреваемых в возрасте 17 и 16 лет. По данному факту также начато досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК. Также в Жамбылской области после драки скончался еще один школьник. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в смертельном избиении подростка.

