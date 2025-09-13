jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Школьник умер после драки со старшеклассниками в Жамбылской области

      Опубликовано:

      Драка
      Драка. Иллюстративное фото: Adrian Samson/Getty Images

      В Сети появилась информация о том, что в Шуском районе Жамбылской области подросток умер после драки со старшеклассниками. Трагедию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

      По данным Telegram-канала HALYQSTAN, инцидент произошел после футбольного матча между учащимися 10 и 11 классов одной из школ.

      "Победа младших оказалась роковой. Не согласившись с поражением, трое 11-классников собрали своих соперников за магазином и избили их", - говорится в посте.

      Отмечается, что один из старших ударил парня помладше в область груди, в результате чего тот потерял сознание.

      О случившемся матери пострадавшего школьника сообщил продавец магазина. Подростка доставили домой. Он стал жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и затрудненное дыхание. В результате мальчик скончался до приезда скорой помощи.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

      "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых в возрасте 17 и 16 лет.

      В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела", - отметили в пресс-службе ведомства.

      Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия в ДП региона не разглашают.

      В Таразе 1 сентября этого года после драки со сверстником погиб школьник. В ДП Жамбылской области сообщили, что возбуждено уголовное дело, несовершеннолетний подозреваемый в убийстве задержан.

      В прошлом году в Кызылординской области после драки со сверстниками также скончался школьник. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело, начато расследование и назначены экспертизы. В качестве подозреваемых были задержаны и взяты под стражу двое несовершеннолетних.

