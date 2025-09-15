Еще один школьник умер после драки на юге Казахстана

В Жамбылской области после драки скончался еще один школьник. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в смертельном избиении подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, погибший являлся учеником 9 класса средней школы в Таразе.

"По словам очевидцев, случай произошел в школьном туалете. Якобы одноклассник ударил подростка в солнечное сплетение", - говорится в посте.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый подросток.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела.

Напомним, на днях в Шуском районе Жамбылской области подросток умер после драки со старшеклассниками. Сообщалось, что инцидент произошел после футбольного матча между учащимися 10 и 11 классов одной из школ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и водворили в изолятор временного содержания двоих подозреваемых в возрасте 17 и 16 лет. По данному факту также начато досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК.

