    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист

    Правительство примет решение по самокатам в Казахстане

    Опубликовано:

    Электросамокаты стоят в ряд
    Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов привел в пример запрет самокатов в разных странах мира и поручил МВД продвинуть поправки в законодательство республики по этому вопросу, передает NUR.KZ.

    Сегодня на заседании правительства выступил замминистра МВД Игорь Лепеха, который сообщил, что сейчас проблему на дорогах Казахстана создают электросамокаты.

    "Предложения об ужесточении контроля вносились в прошлом году. Ряд из них не нашел поддержки. В связи с этим разработаны новые поправки: запрет на движение электросамокатов по тротуарам, обязательство кикшеринговых компаний, право акиматов принимать правила их эксплуатации", - заявил Лепеха.

    Он добавил, что будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в работе автошкол, эксплуатации электросамокатов и транспорта.

    Также было предложено прописать обязательства кикшеринговых компаний и права акиматов принимать правила их эксплуатации в городе.

    "Это тоже, по нашему мнению, была бы действенная мера: аким мог бы сам решать, на какой улице, в какое время можно ездить, а в какое - запретить, определять таким образом зоны. Но депутаты тогда не поддержали и сейчас мы снова к ней (норме - прим.ред.) возвращаемся", – добавил он.

    Между тем, премьер-министр сообщил, что с начала года произошло свыше 360 аварий с участием электросамокатов.

    "Неслучайно глава государства обратил внимание на эту серьезную проблему в своем послании. Мировой опыт показывает, что в ряде стран применены меры полного отказа или установления ограничения эксплуатации электросамокатов.

    Так, в Париже с сентября 2023 года введен запрет на аренду самокатов. Разрешено использование только личных устройств. С октября прошлого года аналогичный запрет действует в Мадриде. В Великобритании у каждого электросамоката есть госномер, и ездить можно только с водительским удостоверением.

    Поручаю МВД ускорить продвижение соответствующих поправок в законодательстве. Уже сегодня мы примем заключение правительства по данному вопросу", - резюмировал Бектенов.

    Напомним, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов.

    После депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов предложил временно запретить использование самокатов, пока в отношении них не будет наведен порядок.

    Затем вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, как полиция будет регулировать использование электросамокатов в Казахстане.

