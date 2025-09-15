jitsu gif
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Могут ли усложнить в Казахстане процедуру сдачи экзаменов на права

    Опубликовано:

    Мужчина-водитель
    Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

    Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в кабмине высказался о плохой подготовке в некоторых автошколах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

    "У нас очень много организаций, которые вроде как занимаются обучением, но фактически не соответствуют минимальным требованиям - у них нет соответствующей базы, квалификации у преподавателей. Если совсем откровенно - они ставят отметки, что прошли обучение и все", - сетует Игорь Лепеха.

    Решением проблемы, по его словам, в МВД уже занялись. В частности, ввели электронный учет курсантов автошкол.

    "Когда вы приходите в автошколу, мы ставим вас на учет, что с сегодняшнего дня вы начали обучаться. Раньше некоторые просто писали задним числом, что обучился и пришел. Мы начали с этого, и здесь хотим навести порядок, чтобы те школы, которые должны обучать, реально, полноценно обучали. Вот с этой целью мы хотим вернуть госконтроль", - пояснил вице-министр.

    Однако планов по пересмотру процедуры сдачи экзаменов у полиции пока нет.

    "По самому процессу экзаменов мы пока не обсуждаем - он достаточно сложный и, если учить все в полном объеме и готовиться, этого достаточно. И самоподготовку мы тоже отменили, потому что это была профанация. Мы проводим ревизию вопросов - есть вопросы, где может быть два правильных ответа, такие вещи мы стараемся снимать", - сказал Лепеха.

    Сегодня мы писали, что кандидаты в водители часто приходят на экзамен без знаний и практики вождения, что приводит к повреждению авто и опасным ситуациям. Как сообщает НАО "Правительство для граждан", с начала 2025 года курсанты повредили 75 авто в Казахстане.

    Также напомним, в начале года стало известно, запись на экзамены для получения водительского удостоверения казахстанцам доступно теперь только через приложение "ЦОН".

