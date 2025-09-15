Искоренить "мертвые" зоны связи на трассах Казахстана поручил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил искоренить "мертвые" зоны связи на трассах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Подводя итоги заседания, премьер-министр отметил, что одной из проблем загородных дорог является плохая мобильная связь.

"Мы уже говорили об этом, но результата нет. К примеру, на автодорогах "Алматы-Бишкек", "Алматы-Талдыкорган", несмотря на интернет-покрытие, водители постоянно жалуются на "мертвые" зоны для связи.

В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшие не имеют возможности вызвать службы помощи", - заявил Олжас Бектенов.

Он поручил Министерству цифровизации ускорить темпы покрытия дорог мобильной связью.

Напомним, ранее также сообщалось, что 15 сентября вступит в силу приказ Министерства транспорта РК, согласно которому плата за проезд по дефектным участкам платных дорог будет отменена в Казахстане.

Также говорилось, что на участке трассы Астана - Караганда ввели ограничение скорости - с привычных 140 км/ч ее снизили до 20 км/ч с помощью специальных технических средств.