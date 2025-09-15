"Мало парковок, заторы и ДТП": в МВД заявили о необходимости включения полиции в госкомиссию по дорогам
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства попросил включить полицию в госкомиссию по приемке дорог, передает NUR.KZ.
"С 2016 года полиция исключена из рабочих и госкомиссий по приемке дорог. В результате дороги строятся с просчетами в организации дорожного движения. Жилые комплексы и торговые центры без достаточного числа парковочных мест. Повсеместно стоянки на дорогах, заторы и ДТП.
Поэтому предлагаем вернуть полицию в состав госкомиссии. То есть, когда дорога начинает строиться, при разработке ПСД мы какие-то требования предъявляем, но строители знают, что при приемке мы не будем присутствовать, поэтому в угоду удешевления проекта жертвуют вопросами безопасности", - рассказал замминистра.
В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов задал вопрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру касательно исключения полиции из госкомиссии.
"У нас только четыре подписи - заказчик, подрядчик, авторский надзор и технадзор - с 2015 года норма по либеризации законодательства. Сейчас в Строительный кодекс вносим норму, чтобы органы ГСК и ЧС участвовали", - ответил Скляр.
Однако Бектенов отметил, что полиция тоже необходима и дал указание проработать это момент.
Накануне министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения - в последние дни аварии унесли десятки жизней. Ведомство усиливает меры контроля на дорогах.
Сообщается, что будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание уделят техническому состоянию транспорта и ответственности водителей.
Напомним, ранее депутаты маслихата Алматы предложили перевести многих алматинцев на удаленку, а студентам вузов и колледжей начинать учебу намного раньше.
