Заморозки и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на субботу, 13 сентября, в ряде регионов Казахстана - ожидаются заморозки и дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

13 сентября в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. 13-15 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра в области Ұлытау усилится ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на большей части Атырауской области ожидается гроза. На западе, севере, востоке области - град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Актюбинской области тоже усилится ветер восточный, северо-восточный порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

13 сентября ночью и утром на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

В субботу днем на западе, севере, в центре области Абай прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, северный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

13 сентября на юго-востоке Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области будут заморозки 2 градуса. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге Акмолинской области возможен туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидается заморозки 2 градуса. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

13 сентября ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается области туман. Ветер северный на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, в горах Туркестанской области будет гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 13-15 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.

13 сентября ночью на западе, северо-востоке, днем на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области будет гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточый на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

