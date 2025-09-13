jitsu gif
    Колмакова Виктория
    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Машины скорой помощи не выдержали климата Астаны

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Скорая помощь
    Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Машины скорой помощи не прошли проверку, не выдержав климата Астаны. О проблемах рассказали на столичной станции скорой помощи, передает телеканал КТК.

    По словам директора городской станции скорой помощи, закупленные реанимобили подходят только для теплого юга. Теперь с дюжину таких "скорых" простаивают на стоянке.

    "Эти 12 машин у нас - постоянно двигатели ломались. Я не знаю, может быть, это эксплуатация. На юге модель хорошо показала себя. Там двухлитровый, бензин, турбированный - на юге хорошо идет. Но холодов почему-то боится", - поделился директор городской станции скорой медицинской помощи Астаны Нурданат Беркингали.

    Он добавил, что машины просто не выдерживают постоянной эксплуатации в службе скорой помощи. Тем временем закупить новые реанимобили не могут, пока не спишут старые. Но и с этим проблемы. Продать их пытаются еще с января нынешнего года. Теперь предлагают передать автомобили в поликлиники, так как там нагрузка на технику будет меньше.

    Источник: КТК

    Ранее в Астане сняли на видео, как двое мужчин грузят ковер в машину скорой помощи. В управлении общественного здравоохранения сообщили, что данное авто находится на балансе ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья". Водитель по поручению заведующего хозяйственной частью выехал в район Центрального рынка для погрузки хозяйственного товара (коврового покрытия), которое было ранее закуплено для детского отделения. По данному факту провели проверку, в ходе которой было выявлено недопустимое использование служебного автотранспорта, приняты дисциплинарные меры.

    Также в Сети распространилась информация, что на вызов к беременной астанчанке фельдшер приехал на такси. В УОЗ сообщили о нехватке машин скорой помощи из-за роста населения столицы и увеличения количества вызов из-за сезонных заболеваний.

