Машины скорой помощи не выдержали климата Астаны

Машины скорой помощи не прошли проверку, не выдержав климата Астаны. О проблемах рассказали на столичной станции скорой помощи, передает телеканал КТК.

По словам директора городской станции скорой помощи, закупленные реанимобили подходят только для теплого юга. Теперь с дюжину таких "скорых" простаивают на стоянке.

"Эти 12 машин у нас - постоянно двигатели ломались. Я не знаю, может быть, это эксплуатация. На юге модель хорошо показала себя. Там двухлитровый, бензин, турбированный - на юге хорошо идет. Но холодов почему-то боится", - поделился директор городской станции скорой медицинской помощи Астаны Нурданат Беркингали.

Он добавил, что машины просто не выдерживают постоянной эксплуатации в службе скорой помощи. Тем временем закупить новые реанимобили не могут, пока не спишут старые. Но и с этим проблемы. Продать их пытаются еще с января нынешнего года. Теперь предлагают передать автомобили в поликлиники, так как там нагрузка на технику будет меньше.

Источник: КТК

Ранее в Астане сняли на видео, как двое мужчин грузят ковер в машину скорой помощи. В управлении общественного здравоохранения сообщили, что данное авто находится на балансе ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья". Водитель по поручению заведующего хозяйственной частью выехал в район Центрального рынка для погрузки хозяйственного товара (коврового покрытия), которое было ранее закуплено для детского отделения. По данному факту провели проверку, в ходе которой было выявлено недопустимое использование служебного автотранспорта, приняты дисциплинарные меры. Также в Сети распространилась информация, что на вызов к беременной астанчанке фельдшер приехал на такси. В УОЗ сообщили о нехватке машин скорой помощи из-за роста населения столицы и увеличения количества вызов из-за сезонных заболеваний.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.