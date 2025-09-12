Более миллиона туристов посетили Алматы в этом году: из каких стран они приехали

За первое полугодие 2025 года Алматы принял свыше 1,14 млн туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на управление туризма города.

Среди туристов - 323,5 тыс. иностранных гостей и 816,5 тыс. внутренних туристов.

Существенный рост показал въездной туризм из Китая: за шесть месяцев Алматы посетили 54,1 тыс. граждан этой страны, что на 33,4% больше прошлогоднего показателя.

Китайцы стали второй по численности группой иностранных туристов после Индии (56,2 тыс. человек).

В топ также вошли туристы из таких стран, как Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.).

Напомним, вскоре в Алматы состоится матч "Кайрата" с "Реалом" - ожидается, что в мегаполис приедут более 1000 испанских болельщиков. Посольство Испании выразило готовность оказать консульскую поддержку гостям. А в конце мая поклонники из 45 стран приехали на фан-встречу Димаша в Алматы. Концерт Дженнифер Лопес, который 10 августа прошел в Алматы, собрал 10 млрд тенге и 27 тыс. зрителей, из них 7 тыс. - гости из 35 стран мира.

