    Город "затянувшихся разрытий": аким Алматы раскритиковал чиновников и подрядчиков

    Опубликовано:

    Ремонт дороги в Алматы
    Ремонт дороги. Фото: акимат Алматы

    В Алматы продолжаются дорожные работы и ремонты на инженерных сетях. Аким города остался недоволен затянувшимися разрытиями и качеством дорожного покрытия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что на рабочем совещании с руководителями профильных управлений Дархан Сатыбалды сделал замечания в отношении затянувшихся разрытий и некачественного восстановления дорожного покрытия.

    Он подчеркнул, что недопустимо оставлять траншеи без ограждений и паспорта объекта, загромождать улицы строительным грунтом, а также восстанавливать асфальт с нарушением технологии.

    Отдельно было отмечено, что при среднем ремонте дорог выявлены факты укладки асфальта без должной очистки основания, нарушения при установке бордюров и недостаточная толщина покрытия.

    Кроме того, в Алматы продолжаются работы на 227 объектах, где прокладываются и обновляются инженерные сети. Большинство из них - 200 объектов - планируют закончить до конца этого года. Однако по 21 объекту есть риск, что сроки будут сорваны. Среди них - проекты "Алматы Су", "Алматинских тепловых сетей", "Алатау Жарык Компаниясы", а также некоторых районных акиматов.

    "Нельзя допускать затяжные разрытия. Каждый подрядчик и заказчик несет ответственность за работу, а город должен быть готов к зиме и обеспечивать безопасность жителей", - подчеркнул аким.

    Дархан Сатыбалды поручил ужесточить контроль за восстановлением дорог после разрытий и привлекать подрядчиков к ответственности, а также завершить до конца года все объекты, где есть риски отставания.

    Напомним, ранее советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби - их приостановили до следующего года из-за начала учебного года.

    Ранее в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

