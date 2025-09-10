Главу Минтруда спросили о резонансных комментариях блогера про особенных детей

Сегодня в кулуарах мажилиса глава Минтруда и соцзащиты ответила на вопрос о ее отношении к высказыванию блогера о детях с аутизмом, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра попросили прокомментировать вызвавшие резонанс высказывания блогера о детях с особенными потребностями - с точки зрения защиты прав особенных детей и общества в целом.

"Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно, таких фактов и заявлений не должно быть. Вы знаете, мы строим инклюзивное общество, мы не даем (распространятья - прим.ред.) непосредственно таким фактам, как дискриминация людей с инвалидностью.

Дети с аутизмом на сегодняшний день находятся на особом контроле нескольких госорганов, это Министерство просвещения, наше Министерство труда, Министерство здравоохранения - все мы в полной мере поддерживаем данных детей.

В отношении блогера - я думаю, что правоохранители примут правильное решение. Самое жесткое", - ответила Светлана Жакупова.

Напомним, казахстанцы пожаловались на высказывание одного из блогеров, которая, по их мнению, призывала к насилию в отношении к особенным детям. В ДП Алматы начали проверку.

Ранее весной казахстанка заявила, что блогер-миллионик в Алматы сняла его несовершеннолетнего сына в ролике без ее согласия, после чего последовал буллинг ребенка в школе.

О случае высказалась детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева, заявив, что взрослые не задумываются о последствиях для ребенка и "в погоне за личными целями забывают о человечности".

