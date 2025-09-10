57 млн тенге потребовали с казахстанца, арендовавшего бокс в автосервисе

В Шу освободили от наказания виновного в крупном пожаре в автосервисе. Огонь повредил автомобили и оборудование на сумму более 46 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.2 ст.204 УК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества) в отношении работника автосервиса рассмотрели в Шуском районном суде.

В январе 2025 года подсудимый арендовал один бокс центра технического ремонта в Шу. Выяснилось, что он не соблюдал требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

"В результате в кабине одной из машин произошел пожар, который быстро распространился по всему боксу, перешел на другие боксы и повредил несколько автомобилей и оборудование", - установил суд.

В результате пожара семерым потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 46 млн тенге.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями сторон, заключениями специалистов и экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить обвиняемому 1 год лишения свободы. Он полностью признал вину и раскаялся.

Потерпевшие предъявили гражданские иски на общую сумму более 57 млн тенге. Однако позже они обратились с заявлением об оставлении гражданского иска без рассмотрения. Решение потерпевшие оставили на рассмотрение суда и заявили, что простили подсудимого.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние и положительную характеристику.

Приговором суда работника автосервиса признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

С применением амнистии подсудимого освободили от отбывания наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.

