Владельцы обменников пожаловались на падение доходов из-за запрета на уличные табло

Владельцы обменников жалуются на падение доходов из-за нововведения - запрет на уличные табло начал действовать вчера, 9 сентября, передает сайт телеканала КТК.

По их словам поток клиентов сократился чуть ли не вдвое.

Информационный стенд теперь должен находиться только рядом с кассой - теперь курс валют можно узнать только внутри обменников или через приложения банков и сайты.

Сообщается, что в Алматы привычные табло уже исчезли. Однако кто-то нашел необычный выход. Ценники убрали, но оставили флаги или надписи на языках тех стран, с валютами которых работают.

Бизнесмены пожаловались, что это не помогает. :

"Мы не знаем, кому помешали табло снаружи. Мы ничего не понимаем сейчас. Нам всем приказали убрать уличные табло до 7 сентября. Всего два дня, как мы убрали, а количество клиентов уже стало ощутимо меньше. На процентов 30-40 точно сократилось. Люди теперь заходят, смотрят внутри. Если им не нравится курс, уходят. Проходной двор. Работать стало неудобно", - заявил директор одного из обменников Нуркен Аманбаев.

Причиной запрета уличных табло в Нацбанке назвали заботу о безопасности дорожного движения - якобы светящиеся стенды отвлекают водителей и могут спровоцировать ДТП.

Но даже сами автолюбители так не считают, передает телеканал.

Согласно постановлению, запрет не распространяется на обменники, которые находятся внутри бизнес-центров, вокзалов, аэропортов, казино и таможни.

В Ассоциации обменных пунктов считают такие условия несправедливыми.

"Это тоже еще один бред. Почему одни могут, допустим, а другим нельзя? Почему такое ущемление идет? По какому признаку они всё это выбирали? Мы отправляли официальный запрос в Министерство внутренних дел Республики Казахстан с просьбой дать статистику по дорожно-транспортным происшествиям и о том, как табло на них влияют. Такой статистики у Министерства внутренних дел нет. Они такую статистику не ведут. Как сказали в кулуарах, вопрос уже решенный. И, как бы это помягче сказать, вам не стоит пытаться что-то изменить. То есть сейчас уже делать что-то поздно. Мы пытались", - заявил руководитель Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев.

Отмечается, что бизнесмены, которые не убрали табло будут оштрафованы на 17 тыс. тенге.

Следить за исполнением правил в каждом городе будут региональные филиалы Нацбанка.

Источник: КТК.

