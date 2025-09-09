"Заперлись с девочкой в туалете": скандал разгорелся вокруг школы-интерната на юге Казахстана

В Сети распространилось видео из Жамбылской области, на нем мальчики тащат девочку к кабинке туалета и закрываются с ней. На инцидент отреагировали в управлении образования, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео серьезного инцидента, который произошел в туалете одной из школ-интернатов Жамбылской области.

В соцсетях кадры распространяются с эффектом блюра, но сообщается, что на видео видно, как несколько мальчиков тащат девочку по полу к кабинке и закрываются внутри. Когда другие дети заглядывают, камера фиксирует, как девочка пытается надеть штаны, а вокруг нее толпятся мальчики.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление образования Жамбылской области. Там сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что инцидент произошел 5 апреля в школе-интернате.

В отношении ответственных сотрудников учреждения применены дисциплинарные взыскания.

"За несвоевременное информирование компетентных органов о случившемся в отношении директора школы-интерната применено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Кроме того, в Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области направлено представление в отношении директора школы-интерната о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - рассказали в управлении образования.

Сообщается, что в настоящее время органами полиции проводится правовая оценка инцидента.

Редакция NUR.KZ также ожидает комментария от департамента полиции региона.

Сегодня также стало известно об еще одном инциденте в Туркестанской области 19-летнего парня подозревают в шантаже школьницы. Его задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

До этого в Сети распространялось видео, на котором учитель, проходя мимо, тыкает неизвестным предметом в ученика. На видео отреагировали в полиции и отделе образования Павлодара.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.