"Уговаривал школьницу скинуть интимные фото": 19-летнего парня задержали на юге Казахстана

В Туркестанской области 19-летнего парня подозревают в шантаже школьницы. Его задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств, передает NUR.KZ со ссылкой на Otyrar.kz.

В материале издания сообщается, что в одном из сел региона 19-летнего парня задержали местные жители во время его встречи с 14-летней школьницей. По предварительным данным, молодой человек сначала уговаривал девочку скинуть фото интимного характера, а затем угрожал их распространить, если она откажется от встреч с ним.

Родные школьницы обратились в полицию. Они опасаются, что юноша не понесет никакого наказания. Однако в Департаменте полиции Туркестанской области изданию сообщили, что уголовное дело уже возбуждено.

"Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств. По итогам досудебного расследования будет принято процессуальное решение", - пояснили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что в интересах следствия другие детали пока не разглашаются.

Напомним, недавно в Уральске задержали 23-летнего молодого человека, которого подозревают в том, что он три года шантажировал бывшую девушку интимными фото.

В январе сообщалось, что у казахстанца потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.