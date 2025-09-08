Дети по квоте жили в переполненных номерах, а платников селили отдельно в лагере в Щучинске
В Бурабайском районе Акмолинской области в центре "Балдаурен" дети на коммерческой основе и по квоте размещались в совершенно разных номерах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Бурабайского района провела проверку деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр Балдаурен".
"Установлены факты системного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и превышения проектной мощности лагеря", - отметили в надзорном органе.
По техническому паспорту центр рассчитан на 400 мест. Однако фактически в одной смене размещалось 574 ребенка, что на 43% выше допустимой нормы.
"Для проживания использованы 12 учебных кабинетов, не приспособленных для этих целей. Они не оборудованы санитарными узлами, что нарушает гигиенические требования и создает угрозу здоровью детей. Вместо установленных 6 человек в комнатах проживало по 9.
Отдельное внимание вызывает неравный подход: дети, отдыхающие за счет государственной квоты, размещались в переполненных и необорудованных помещениях, тогда как на коммерческой основе - в отдельных комнатах с душевыми и необходимыми условиями", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.
Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратура инициировала меры прокурорского реагирования. Особый акцент был сделан на недопустимости создания угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних в будущем.
Ранее в Астане задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в продаже фиктивных путевок в детский лагерь, расположенный в зоне отдыха Бурабай, через соцсети. Житель столицы заплатил ему 120 тыс. тенге за отдых ребенка. Известно еще о 15 аналогичных эпизодах.
Казахстанцы пожаловались на некоторые пансионаты на Алаколе. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты. При этом номера люди бронировали через турагентство, но там не дали внятного ответа, сославшись на конфиденциальность.
