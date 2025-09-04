"Настоящий патриот": казахстанец очистил скалы Катон-Карагая от надписей вандалов и восхитил Сеть

В Казнете обсуждают поступок жителя Усть-Каменогорска Вячеслава Орлова, который со своей семьей стирает надписи вандалов со скал в Катон-Карагайском национальном парке, передает NUR.KZ.

Житель Усть-Каменогорска Вячеслав Орлов на своей странице в Instagram опубликовал видео с информацией о том, что он со своей супругой и ребенком зачистил порядка 40 метров скал от вандальных надписей.

"Все началось с желания немножко изменить мир к лучшему. Мы выбрали наименее вредный способ для природы, было решено снять верхний слой краски. Со временем природа доделает свое и поможет нам.

Мы испробовали этот способ, он нам понравился. Остатки надписей не сильно бросаются в глаза. Да, чистит неидеально, но ветер, дожди и солнце со временем сделают свое дело!" - поделился мужчина.

По словам Орлова, семья приобрела инвертор, щетки разного типа, лестницу, перчатки и средства индивидуальной защиты. По его словам, всего удалось стереть 72 надписи. Многие инструменты в процессе работы сломались, а инвертор вышел из строя. Несмотря на это, семье удалось зачистить от надписей около 40 метров скал.

Жители всего Казахстана в комментариях поддержали мужчину и его семью.

"Огромный вклад, который действительно люди запомнят надолго, в отличие от этих надписей", "Достойно уважения и подражания", "Спасибо тебе от нас и этих гор", "Настоящий патриот", - пишут казахстанцы.

Ранее мы писали, что полиция ищет вандалов, оставивших надписи на скалах в Мангистау.

В мае прошлого года сообщалось, что в государственном нацпарке "Бурабай" приступили к очистке скал от надписей, оставленных туристами. Ожидалось, что работы займут больше года.

