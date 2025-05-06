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Полиция ищет вандалов, оставивших надписи на скалах в Мангистау (видео)

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Надпись на скале
Надпись. Кадр из видео: instagram.com/ladakz

Факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области - неизвестные оставили надписи на скалах. Полиция устанавливает нарушителей, передает NUR.KZ.

Инцидент прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП региона.

"По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписи на скальном участке и оставлению мусора. В отношении указанных лиц будет составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством", - заявили в ведомстве.

Как пишет местное издание "Лада", надписи появились на скалах в районе 43-го километра - популярного места отдыха среди жителей региона.

По словам очевидцев, группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Предполагается, что вандалы прибыли из этого населенного пункта.

Отметим, что согласно статье 294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 

Напомним, еще в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.

В ДП региона пояснили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Между тем в отделе культуры и развития языков Актобе рассказали, что снятый на видео человек является руководителем бюджетной организации. Он был в трудовом отпуске. По выходе на работу с ним обещали провести разъяснительную беседу и принять соответствующие меры.

А в пресс-службе акима Актюбинской области озвучили имя и должность "героя" ролика. Здесь рассказали, что это Манас

Позже оскандалившийся чиновник записал видеообращение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242671-vandaly-ostavili-nadpisi-na-skalah-v-mangistau-ih-ishchet-policiya-video/