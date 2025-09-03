"Закопал себя живьем и вышел в прямой эфир": видео казахстанского блогера заинтересовало полицию

В Сети появилось видео, в котором блогер якобы заживо закопал себя, после чего вышел в прямой эфир. Роликом заинтересовались в полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Фрагмент прямого эфира опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На кадрах видно разделенный экран - на одной половине парень, который, судя по описанию, находится под землей, на другой - парень с лопатой возле закопанной недавно ямы размером с человека.

Автор публикации написал, что блогер вышел в прямой эфир, после того, как его закопали.

"Один из них, рискуя жизнью, закопал себя живьем и вышел в прямой эфир. Мы надеемся, что полиция примет профилактические меры", - говорится в публикации.

Произошедшее прокомментировали в полиции Алматы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Астане арестовали известного блогера, который задавал непристойные вопросы посетителям в одном из увеселительных заведений столицы.

Также в Астане другой блогер, одетый в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку. Все это он снимал на видео. Мужчину наказали.

