"Закопал себя живьем и вышел в прямой эфир": видео казахстанского блогера заинтересовало полицию
В Сети появилось видео, в котором блогер якобы заживо закопал себя, после чего вышел в прямой эфир. Роликом заинтересовались в полиции Алматы, передает NUR.KZ.
Фрагмент прямого эфира опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На кадрах видно разделенный экран - на одной половине парень, который, судя по описанию, находится под землей, на другой - парень с лопатой возле закопанной недавно ямы размером с человека.
Автор публикации написал, что блогер вышел в прямой эфир, после того, как его закопали.
"Один из них, рискуя жизнью, закопал себя живьем и вышел в прямой эфир. Мы надеемся, что полиция примет профилактические меры", - говорится в публикации.
Произошедшее прокомментировали в полиции Алматы.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Астане арестовали известного блогера, который задавал непристойные вопросы посетителям в одном из увеселительных заведений столицы.
Также в Астане другой блогер, одетый в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку. Все это он снимал на видео. Мужчину наказали.
