Могут забрать на штрафстоянку: как зарегистрировать электровелосипед в Алматы

Начальник Процессингового центра УАП ДП Алматы Айдын Меркимбаев на брифинге рассказал, как алматинцы могут зарегистрировать электровелосипеды, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил спикер, многие модели электрических велосипедов сегодня могут развивать скорость 40-45 км/час, а мощность двигателя у них составляет 40 Вт и более. А значит, они относятся к категории мопедов.

"Если мощность превышает 250 Вт, а скорость 25 км/час, транспортное средство автоматически приравнивается к мопеду. И это означает, что оно подлежит обязательной регистрации, должно иметь технический паспорт, государственный номер, страховку, а также управлять им могут лица, имеющие водительские удостоверения категории А, А1 и B", - сообщил Меркимбаев.

По его словам, такая мера обезопасит и самих владельцев, ведь в случае угона или утери велосипеда незарегистрированные транспортные средства сложно отследить, а хозяину - доказать право собственности и вернуть свой транспорт. А при отсутствии страховки ответственность за последствия ДТП полностью ложится на водителя.

"В-третьих, несоблюдение правил эксплуатации напрямую связано с аварийностью и общей дисциплиной на дорогах. Полицейские Алматы фиксируют рост количества ДТП, в частности, средств индивидуальной мобильности. Да, в большинстве случаев это самокаты, но электровелосипеды тоже становятся частью дорожной инфраструктуры и должны вписываться в нее по закону", - добавил спикер.

Он отметил, что двигаться электровелосипеды могут по специально выделенным полосам или правой полосе движения.

Что касается регистрации, то владельцам необходимо обратиться в спецЦОН, где электровелосипед пройдет сверху узлов и агрегатов, а также будет выписан VIN-код. После чего нужно обратиться с заявлением к сотрудникам спецЦОНа. В результате владельцу велосипеда будет выдан государственный номерной знак.

Зарегистрировать электровелосипед необходимо сразу после покупки транспортного средства.

"После вступления закона данные граждане являются законными участниками дорожного движения. В любом случае, для дорожной полиции самое главное - дорожная безопасность. Поэтому мы делаем все в отношении того, чтобы зарегистрировать как можно больше транспортных средств и чтобы все участвовали в дорожном движении законно", - объяснил спикер.

Если же электровелосипед не будет зарегистрирован, но владелец будет его использовать, ему грозит штраф в 10 МРП, а также транспортное средство будет отправлено на штрафную стоянку, добавил спикер.

Напомним, в 2025 году Министерство внутренних дел РК приняло приказ, согласно которому для вождения мопедов необходимо пройти регистрацию транспортного средства и иметь водительское удостоверение.

Также сообщалось, что госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане.

Также мы рассказывали, какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане.

