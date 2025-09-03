Могут забрать на штрафстоянку: как зарегистрировать электровелосипед в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Могут забрать на штрафстоянку: как зарегистрировать электровелосипед в Алматы

    Опубликовано:

    Электровелосипед
    Электровелосипед. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Начальник Процессингового центра УАП ДП Алматы Айдын Меркимбаев на брифинге рассказал, как алматинцы могут зарегистрировать электровелосипеды, передает корреспондент NUR.KZ.

    Как отметил спикер, многие модели электрических велосипедов сегодня могут развивать скорость 40-45 км/час, а мощность двигателя у них составляет 40 Вт и более. А значит, они относятся к категории мопедов.

    "Если мощность превышает 250 Вт, а скорость 25 км/час, транспортное средство автоматически приравнивается к мопеду. И это означает, что оно подлежит обязательной регистрации, должно иметь технический паспорт, государственный номер, страховку, а также управлять им могут лица, имеющие водительские удостоверения категории А, А1 и B", - сообщил Меркимбаев.

    По его словам, такая мера обезопасит и самих владельцев, ведь в случае угона или утери велосипеда незарегистрированные транспортные средства сложно отследить, а хозяину - доказать право собственности и вернуть свой транспорт. А при отсутствии страховки ответственность за последствия ДТП полностью ложится на водителя.

    "В-третьих, несоблюдение правил эксплуатации напрямую связано с аварийностью и общей дисциплиной на дорогах. Полицейские Алматы фиксируют рост количества ДТП, в частности, средств индивидуальной мобильности. Да, в большинстве случаев это самокаты, но электровелосипеды тоже становятся частью дорожной инфраструктуры и должны вписываться в нее по закону", - добавил спикер.

    Он отметил, что двигаться электровелосипеды могут по специально выделенным полосам или правой полосе движения.

    Что касается регистрации, то владельцам необходимо обратиться в спецЦОН, где электровелосипед пройдет сверху узлов и агрегатов, а также будет выписан VIN-код. После чего нужно обратиться с заявлением к сотрудникам спецЦОНа. В результате владельцу велосипеда будет выдан государственный номерной знак.

    Зарегистрировать электровелосипед необходимо сразу после покупки транспортного средства.

    "После вступления закона данные граждане являются законными участниками дорожного движения. В любом случае, для дорожной полиции самое главное - дорожная безопасность. Поэтому мы делаем все в отношении того, чтобы зарегистрировать как можно больше транспортных средств и чтобы все участвовали в дорожном движении законно", - объяснил спикер.

    Если же электровелосипед не будет зарегистрирован, но владелец будет его использовать, ему грозит штраф в 10 МРП, а также транспортное средство будет отправлено на штрафную стоянку, добавил спикер.

    Напомним, в 2025 году Министерство внутренних дел РК приняло приказ, согласно которому для вождения мопедов необходимо пройти регистрацию транспортного средства и иметь водительское удостоверение.

    Также сообщалось, что госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане.

    Также мы рассказывали, какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.