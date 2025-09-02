В Казахстане хотят ужесточить правила использования банковских карт
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента ответила на вопрос, почему хотят ужесточить требования для снятия денег с банковской карты, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, почему в Казахстане хотят сделать так, чтобы, например, даже супруга не могла снять деньги с карты мужа.
Мадина Абылкасымова указала на необходимость принятия мер безопасности в этом направлении.
"Это связано с ужесточением требований по использованию карт и проведению верификации (дополнительной проверки на установление личности - прим. авт.), что эта карта используется самим человеком. В целом, правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого выпущена карта, ею пользуется", - пояснила Абылкасымова.
Напомним, мы писали о том, что клиент попадает в зону риска для банков, если у него открыто пять и более карт в одном банке. При подозрении в незаконных операциях с ним могут прекратить сотрудничество. Подробнее читайте в нашем материале.
Добавим, также сегодня глава АРРФР рассказала, как могут измениться условия ипотеки в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2281518-dazhe-supruga-ne-smozhet-snyat-dengi-o-novyh-pravilah-po-bankovskim-kartam-rasskazali-v-arrfr/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах