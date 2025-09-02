jitsu gif
    Доверяют ли казахстанцы Токаеву: что показал соцопрос

    Опубликовано:

    Касым-Жомарт Токаев на праздновании Наурыза
    Касым-Жомарт Токаев на праздновании Наурыза. Фото: Акорда

    В Казахстане на протяжении месяца проходил массовый опрос населения, в котором приняли участие 8 000 респондентов, передает NUR.KZ со ссылкой на КИСИ.

    На сайте Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК опубликовали итоги опроса, который проводился с 11 июля по 12 августа. В нем приняли участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    "Согласно данным социологического замера, среди респондентов отмечается высокий уровень общественного доверия институту президента. Глава государства неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге - президенту Токаеву доверяют 82,4% граждан", - сообщили в институте.

    Больше всех главе государства доверяет молодежь в возрасте 18-29 лет (90,3%). Следом идут возрастные группы 30-45 лет (82,4%), 46-60 лет (78,6%) и 61+ (77,8%).

    Сельское население чуть больше доверяет президенту, чем городское (84,9 и 80,9% соответственно). При этом рейтинг доверия фактически на одном уровне у респондентов с различным уровнем дохода и степени занятости.

    Также анализ полученных данных демонстрирует, что в наибольшей степени Токаеву доверяют работники сферы образования (89,6%) и здравоохранения (84,5%), госслужащие (87,1%), сотрудники силовых органов (96,9%), представители аграрного сектора (86,2%), науки (85,7%), культуры и искусства (85,9%).

    В мае мы писали, что, согласно соцопросу, 73,3% казахстанцев считают, что страна развивается в правильном направлении, чуть больше - 76,4% - доверяют политике Касым-Жомарта Токаева.

    А в прошлом году Бюро национальной статистики представило результаты выборочного исследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе.

