Американец приехал в Казахстан, чтобы узнать о своих родителях (видео)

В Кызылординской области полиция помогла гражданину США с поиском сведений о родителях, проживавших в Казахстане в годы Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, американец Джефф Шайнгольд обратился в Департамент полиции Кызылординской области с просьбой найти сведения о своем отце.

Его отец, еврей по национальности, жил в Теренозекском (сейчас - Сырдарьинском) районе, а в 1943 году во время репрессий был арестован. В полицейском архиве были проведены всесторонние поиски по обращению сына.

Фото отца Джеффа Шайнгольда и его документы. Фото: polisia.kz

"В 2022 году я узнал, что мои родители проживали в 1942 году в Казахстане во время Великой Отечественной войны. Они сбежали от нацистов из Польши. Больше никаких сведений у нас не было, кроме протокола суда.

В результате поисков найдены документы, хранившиеся в архиве почти 80 лет. Они касались моих родителей и брата, похороненного в ауле №6. Благодаря полицейским мы восстановили детали их жизни с 1942 по 1946 годы", - рассказал Джефф Шайнгольд.

Он прибыл в Кызылорду с супругой, чтобы посетить место захоронения брата и поклониться земле, где жили родители.

Джефф Шайнгольд рассказал о своей жизни и о родителях для того, чтобы сберечь их дорогой образ и память о них.

Джефф Шайнгольд на могиле брата. Фото: polisia.kz

Отмечается, что в архиве областной полиции хранятся свыше 30 тыс. экземпляров документов. Они очень важны для тысяч людей, ищущих сведения о судьбе родственников, а также для ученых, журналистов, историков для полного восстановления исторической информации.

"Социально-политическая значимость специального архива подчеркивается в письмах не только граждан Казахстана, но и зарубежных стран", - отметили в МВД.

Ранее стало известно о жителе Якутии Михаиле Рожине, который с детства мечтал найти своего отца из Казахстана. Всерьез он задумался о поисках уже в зрелом возрасте после разговора с шаманкой. Мужчине удалось найти многочисленных родственников в Алматы и посетить могилу отца.

Также сообщалось о гражданине США Теодоре Уолтоне, который родился в Восточно-Казахстанской области, а затем был усыновлен американцами. Он разыскивал родственников на своей исторической родине. В результате парню удалось найти брата.