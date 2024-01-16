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30 лет независимости Казахстана

"Обрел второе весло": житель Якутии нашел родственников отца в Казахстане спустя 40 лет

Опубликовано:

Михаил Рогожин с тетей
Михаил Рогожин с тетей. Фото: из личного архива

Житель Якутии Михаил Рожин с детства мечтал найти своего отца из Казахстана. Всерьез он задумался о поисках уже в зрелом возрасте, передает корреспондент NUR.KZ.

Как вспоминает Михаил, его мама рассказывала ему о том, что его отец - казах, который служил в Бурятии в армии. Мама Михаила училась там в техникуме, а в свободное от учебы время - работала в пекарне, куда солдаты приходили за хлебом. Молодые полюбили друг друга, но когда женщина обнаружила, что беременна, то испугалась.

"Мама думала: "Если я в Казахстане рожу девочку, то буду плохой женой". Испугалась и уехала в Якутию, не сказав отцу, что она беременна. Он, отслужив в армии, вернулся домой, в Алматы, и сразу женился", - делится мужчина.

Михаил родился в Якутии - там же окончил школу, получил два высших образования, устроился работать на телевидение режиссером, занимался бизнесом, даже занял пост начальника управления культуры. Дважды женился: от первой жены у Михаила есть 20-летний сын, со второй супругой за 15 лет брака пока детей нет.

Мама Михаила в молодости
Мама Михаила в молодости. Фото: из личного архива

Затем Михаил стал работать консультантом по питанию в одной из сетевых компаний, а заодно - доставлять из Монголии товары для охотников.

"Зимой позапрошлого года, когда мы еще были в Якутии, мы встретились с шаманкой из Бурятии Алтаной, и она стала смотреть по родам: род жены она увидела сразу, а у меня увидела лишь род мамы. Когда я рассказал, что мой отец - казах, она попросила назвать имя. Я сказал, Абдумат Касымханов. Его все звали Алтай, но мама сказала, что один раз заглянула в паспорт и там было так написано.

Шаманка ответила: "Такого человека я не вижу". Однако она сказала, что мне нужно поехать в Казахстан и найти своих родных, потому что я словно "в озере с одним веслом". Нужно найти могилу, если отец умер, и найти родных, - тогда вернется второе весло. Так она сподвигла меня на поиски", - рассказывает Михаил.

О том, чтобы найти отца, он, признается, думал всегда, но долгое время для поисков не предоставлялось возможности, а из-за неудач в бизнесе он и вовсе был невыездным. А в прошлом году, узнав, что компания, представителем которой являлся Михаил, проводит мероприятие в Астане, не раздумывая, собрался туда. А из столицы Казахстана житель Якутии и его жена отправились в Алматы.

Отец Михаила в молодости
Отец Михаила в молодости. Фото: из личного архива

"Мы сняли квартиру, но с чего начинать поиски, не знали. У нас не было фотографии отца, мы даже имя его, оказывается, неправильно называли. У нас не было шансов, но попробовать стоило. В Алматы мы поехали в горы на такси и по пути рассказали водителю, откуда и зачем приехали. Он предложил помочь и обменяться номерами.

Потом, на следующий день, мы начали поиски. Когда отец служил в армии, их было четверо ребят из Казахстана и девушек: в пекарне работало четверо - так образовались пары. Оказалось, подружки переписывались с этим парнями - и они отправили маме адрес отца", - говорит Михаил.

Найти ту квартиру не удалось - такого номера дома на той улице попросту не было. Однако, кружа по району, Михаил и его супруга наткнулись на музыкальный колледж, и мужчина вспомнил, что мама рассказывала, что отец хорошо играл на домбре.

Но поиски продолжились в другом направлении: с помощью того же таксиста удалось выяснить, что имя отца было записано неправильно - его звали Абдиманап. По крупицам удалось восстановить кое-какие данные: оказалось, что отец уже скончался, а жил он в Жаркенте.

Родственники Михаила
Родственники Михаила. Фото: из личного архива

Тогда семейная пара решила ехать туда - найти родных и могилу отца. Также с помощью таксиста удалось найти нужный дом, возле которого сидел мужчина.

"Таксист что-то сказал ему по-казахски - я услышал "Алтай-ага", после чего тот мужчина меня обнял. Оказалось, это самый старший внук моего дедушки, и он живет в этом доме - его зовут Бахыт-ага. У отца есть сын, который живет в Астане, и Бахыт-ага подумал, что это он приехал. Потом он сказал, что я похож на брата, только ростом ниже. Оказывается, про девушку в Якутии не знал никто.

Бахыт-ага стал звонить сестрам - те переполошились, но сказали не впускать меня в дом: вдруг я мошенник. Но когда он отправил им мое фото, сомнения отпали: говорят, я копия своего отца", - говорит Михаил.

Михаил у могилы отца
Михаил у могилы отца. Фото: из личного архива

Родные показали ему могилу отца и других усопших родственников. Затем накрыли стол дома и познакомили со всеми близкими.

"Мне показали инструменты моего отца, рассказали, что он был известным композитором, руководил оркестром. У него четверо детей, а в целом, у нас, оказывается, много родственников в Алматы. Так моя заветная мечта исполнилась. Пока мы планируем пожить здесь, может быть, у меня поменяется жизнь, ведь я обрел "второе весло", - заключил Михаил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055588-obrel-vtoroe-veslo-zhitel-yakutii-nashel-rodstvennikov-ottsa-v-kazahstane-spustya-40-let/

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