"Массовое истребление": не принимать закон об убийстве собак и кошек требуют в Казахстане

Волонтеры, владельцы приютов и казахстанцы требуют не принимать в Казахстане закон, который позволит убивать бездомных животных – он уже находится в мажилисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Рассмотрение закона "Об ответственном обращении к животным" началось в мажилисе еще в прошлом году – депутаты активно поддерживали поправки, из-за которых волонтеры и любящие животных казахстанцы буквально приходили в ужас.

В Казахстане депутаты хотят внести поправки, которые:

удаляют программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск);

разрешают убивать всех бездомных животных через несколько дней, если не найден владелец;

позволяют владельцам сдавать своих животных на утилизацию;

освобождают отлов от обязанностей кормить, лечить, давать воду животным.

"Это не просто жестоко. Это отмена гуманности. Это удар по правам, обществу и репутации страны. В 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий умерщвление бездомных животных. Сейчас эти поправки - нарушение его прямого поручения", - считают волонтеры.

Зоозащитники не видят никаких других целей нового закона, кроме как варварства и попыток отмыть деньги на эвтаназию животных, которые никак не проверить.

Волонтер, управляющая самым большим отловом в Астане с более чем 4 тысячами собак, Мария Гребенкина, считает, что в Казахстане нужен митинг.

Неравнодушные казахстанцы .

"В Казахстане были внесены поправки в закон, согласно которым бездомные животные, отловленные на улицах, могут содержаться только 5 дней, после чего подлежат уничтожению.

Такая мера не решает проблему, а лишь приводит к массовым истреблениям собак и кошек. Это вызывает справедливое возмущение граждан, нарушает международные принципы гуманного обращения с животными и подрывает имидж страны. Мы требуем отменить норму об уничтожении животных через 5 дней после отлова и заменить ее программой гуманного регулирования численности", - говорится в петиции.

Фонд защиты животных kare.kz показал, как в Индии удалось добиться отмены похожих поправок. Фонд призывает подписать петицию и не дать узаконить массовые убийства.

Член Республиканского общественного экологического совета при партии "Аманат" Сергей Снегирев также выступает против массовых убийств и призывает подписать петицию, а также создавать резонанс по данному вопросу.

Напомним, еще в начале прошлого года казахстанские зоозащитники запустили петицию на имя премьер-министра Олжаса Бектенова с требованием предотвратить массовые убийства бездомных животных в стране.

Отметим, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.