Семь современных стадионов хотят построить в Казахстане
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента высказался о планах по строительству крупных стадионов в стране, передает корреспондент NUR.KZ.
Ербол Мырзабосынов отметил, что на сегодня в Алматы запланировано строительство нового стадиона.
"Также в рамках семи городов сделаны ПСД на строительство семи стадионов. В Кызылорде осенью сдастся стадион, который соответствует третьей категории по стандартам УЕФА", - отметил он.
В какую сумму обойдется их строительство - пока неизвестно.
"После проектировочных работ будет ясно, сколько будут стоить стадионы. Сегодня главой государства задачи поставлены, чтобы на примере частных клубов за рубежом стадионы не финансировались за счет государственных средств", - подчеркнул он.
Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента ответил, будут ли переносить предстоящий матч "Кайрата" с мадридским "Реалом" в Астану из-за состояния стадиона в Алматы.
Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.
