"Жалуются на химический запах": опасные выбросы зафиксировали в Мангистауской области

В Актау и Муналинском районе этим летом жители неоднократно жаловались на неприятный запах в воздухе. В департаменте экологии рассказали о результатах проверки, передает Lada.kz.

Как пишет издание, одна из последних жалоб поступила в ночь на 29 августа. Жители жилого массива "Бозжыра" в Мунайлинском районе рассказали о сильном химическом запахе. Людям было тяжело находиться на улице и в домах.

О результатах проверки журналистам сообщили в департаменте экологии. Стало известно, что источником загрязнения стал сброс неочищенных сточных вод со станции очистки КОС-2 в шламохранилище Кошкар-Ата.

"Мониторинг воздуха выявил превышение содержания сероводорода и оксида углерода, особенно вблизи территории хранилища. Из-за засоленных почв сточные воды не просачиваются в землю, а продукты разложения распространяются в сторону жилых районов", - пишет издание.

Отмечается, что эксперты и акимат региона предложили провести полное научное исследование и модернизировать очистные сооружения до уровня 100% очистки. Но пока проблема остается нерешенной, и жители продолжают испытывать дискомфорт.

Напомним, в мае жители Актау ощутили едкий запах сероводорода. О причинах сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Затем в июле мы писали, что жители Актау снова пожаловались на невыносимый едкий запах. Власти нашли причину зловонья, но пока не знают, как с ней бороться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.